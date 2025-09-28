「明治安田Ｊ１、神戸２−１清水」（２７日、ノエビアスタジアム神戸）

３連覇を狙う２位神戸はＤＦ酒井高徳（３４）の決勝弾で２−１で清水に逆転勝ちし、勝ち点６０とした。首位鹿島は名古屋に４−０で快勝し、同６４に伸ばした。前半に２点を先行し、後半には１８歳のＦＷ徳田誉が２点を決めて突き放した。町田は岡山に１−０で競り勝ち、勝ち点５５で５位。広島は福岡を２−１で退けて同５５の総得点差で６位。Ｇ大阪は新潟に４−２で勝った。最下位の新潟は１３戦勝ちなし。東京Ｖ−浦和は０−０で引き分けた。

勝利への執念が、最後までＤＦ酒井の足を動かした。１−１で迎えた試合終了間際の後半４７分。ドロー決着が迫った中で、途中出場のＦＷ小松から送られた左からのクロスに滑り込んで、ネットを揺らした。今季初得点が試合を決める劇的な勝ち越し弾となり「最後まで足を止めずに、結果が付いてきて良かった」とうなずいた。

執念を見せたのは酒井だけではない。２戦連続欠場のＭＦ井手口に代わって、２戦連続のインサイドハーフ起用となったＭＦ鍬先（くわさき）も気迫を見せた。１点ビハインドの後半２０分。ＦＷ大迫からの折り返しを頭で合わせて、今季リーグトップのセーブ率を誇っていた清水ＧＫ梅田から、値千金の同点弾を奪い取った。

土壇場で指揮官の采配も的中した。後半は猛攻を続けていた中で、２点目をなかなか決めきれなかったが、同４０分に小松らを投入。「何より前に、前にとプレーしてくれる」と酒井を定位置のサイドバックからボランチに変更したのも、決勝弾につながった。

首位鹿島との勝ち点差は４で変わらず。それでも、リーグ３連覇へ希望がつながる白星に酒井は手応えをつかんだ。「いい意味で調子に乗るのは大事。波に乗っているという自負は、すごくチームにプラスな勢いを与える。きょうの勝ちを台無しにしない」。リーグ残り６試合。とにかく勝ち続けるだけだ。