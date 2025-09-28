¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÌ¾Ìç¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤Î³ÍÆÀ°ÕÍß¡ªÆüÊÆÁèÃ¥Àï¤Ë158¥¥í±¦ÏÓ¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡10·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ëºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¤Î·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¡¦ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê18¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬³ÍÆÀ¸ò¾Ä¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬27Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤ÉMLB10µåÃÄÁ°¸å¤¬³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¡ÖÆüÊÆÁèÃ¥Àï¡×¤¬²ÃÇ®¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢Åê¼ê¤Ç¤Ï°ËÎÉÉô½¨µ±¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤é¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿Âç¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¤âÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡¡¹â¹»No.1Åê¼ê¤ò½ä¤ëÆüÊÆÁèÃ¥Àï¤Î¾õ¶·¤ËÀÐ³À¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡£¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£½Õ¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Çµå¾ìÉ½¼¨¤Ç¤ÏÂç²ñ»Ë¾åºÇÂ®¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë155¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¹ëÏÓ¡£¤µ¤é¤Ë4Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿U18WÇÕ¡Ê²Æì¡Ë¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢MLB¥É¥é¥Õ¥È¸õÊäÀ¸¤¬ÊÂ¤ÖÊÆ¹ñÂÇÀþÁê¼ê¤Ë2»î¹ç¤Ç·×4²ó1/3¤òÌµ°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£¼«¸ÊºÇÂ®¥¿¥¤¤Î158¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Ä¾µå¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉõ¤¸¡¢»ë»¡¤·¤¿20µåÃÄ°Ê¾å¤Î¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬µÞÆ¤·¤¿¡£NPB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï·ÀÌó¶â¤Î¾å¸Â¤¬1²¯±ß¡Ü½ÐÍè¹â5000Ëü±ß¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÐ³À³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Ï¡Ö¿¹°æÄ¶¤¨¡×¤ÎºÇÂç250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯7000Ëü±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î¹¥¾ò·ï¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïºå¿À¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÈÌÌÃÌ¤·¡¢µð¿Í¤Ê¤ÉNPB10µåÃÄ¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤Î³èÌö¤òµ¡¤Ë¾õ¶·¤ÏµÞÊÑ¡£ÀÐ³À¤Ïº£¸å¤â¼«¿È¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ï¹Í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌîµåÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¡¦ÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë
¡¡¡þÀÐ³À¡¡¸µµ¤¡Ê¤¤¤·¤¬¤¡¦¤²¤ó¤¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë8·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»ÅÐÊÌ»Ô½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£ËÚÊÌÀ¾¾®1Ç¯¤«¤éÇðÌÚ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¼¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢ÅÐÊÌÀ¾ÎÍÃæ¤Ç¤ÏÆ¶Ìì¸Ð¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£·òÂç¹âºê¤Ç¤Ï2Ç¯½Õ¤«¤é4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2Ç¯½Õ¤ÏÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Ì¾¤Ï½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤ò2½µ´Ö²á¤®¤Æ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤º¤Ë¡Ö¸µµ¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎ¾¿Æ¤ËÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢78¥¥í¡£±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¡£