新日本プロレス２８日の神戸大会でＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ザック・セイバーJr.（３８）に挑戦する「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の成田蓮（２７）が、公開調印式で不敵発言を連発した。

王座戦を翌日に控えた２７日、成田は神戸市内で行われた調印式にザックとともに出席。コメントを求められると「もうな、このクソ外人チャンピオンに言うことなんかねえんだよ。明日はこのベルトが俺のところにくるだけ」と吐き捨てた。

北海道シリーズでは連日に渡って前哨戦で激突。２４日札幌大会では決着後のリング上でザックを地獄の断頭台でＫＯした。王者の実力をどう評価するかという質問にも「評価もクソもねえんだよ。北海道の最後、俺に負けて大の字になったの見ただろ？ そういうことだよ」と、不遜な態度を貫いた。

神戸決戦の勝者は１０月１３日両国大会でＧ１クライマックス覇者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＥＳＩＴＡ（竹下幸之介）との防衛戦が義務付けられている。しかし、成田は「１個言っておくぞ。俺が明日勝つことは確定なんだよ。両国で竹下の挑戦なんか受けるわけねえだろ。アイツが真のＧ１覇者か？ 真のＧ１覇者はＥＶＩＬなんだよ。両国は俺とＥＶＩＬのタイトルマッチ。これはもう確定なんだよ」と、Ｈ．Ｏ．Ｔ同士の王座戦をぶち上げた。

実際は今夏のＧ１公式戦でも成田は竹下に敗れているのだが…。「リベンジもクソもねえよ。Ｇ１の試合はアイツが反則して俺に勝った。その制裁マッチだ、もしやるとしたらな。まあ、やらせねえけどな」と拒絶反応を示し、自身がベルト奪取した場合は竹下の挑戦権が無効となることを強調していた。