¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û»°±º´ÆÆÄ £²°Ì³ÎÄê¤Ç¤¤º¥°¥Ã¥¿¥ê¡ÄµÏ¿¤Ë»Ä¤é¤Ì¥ß¥¹¤â»ØÅ¦¡Ö¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¤¬£²£·Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç£¸¡½£¹¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£¤Û¤Ü¼ê¤ËÆþ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿£²°Ì¤È£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸ËÜµòÃÏ³«ºÅ¸¢¤â¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ª¤¢¤º¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï£Ä£å£Î£Á¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤¬½é²ó¤Ë¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¤Îµ¾Èô¡¢¾¾Èø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀ¡££²²ó¤Ë¤â·¬¸¶¤Î£²¥é¥ó¡¢£³²ó¤âº´Ìî¤Î¥½¥í¡¢£´²ó¤Ë·¬¸¶¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç·×£¶ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬£¶²ó£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ³Ú¾¡¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢£·²ó¤Ë£²ÈÖ¼ê¡¦µÜ¾ë¤¬¾åÈ¾¿È¤Î°ãÏÂ´¶¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡££³ÈÖ¼ê¡¦º´¡¹ÌÚ¤¬°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢¸òÂå¤·¤¿Æþ¹¾¤âÆó¼ÔÏ¢Â³²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÈÂçÍðÄ´¤Ç£´¡½£¶¤È£²ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£¸²ó¤Ë²ÜÌ¾¤Î£²¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢°ìÅÙ¤Ï£´ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¹²ó¤Ë°ËÀª¤¬²¬ËÜ¡¢Ãæ»³¡¢º´¡¹ÌÚ¤ËÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢°ìµó£µ¼ºÅÀ¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç£¸¡½£¹¤ÈµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤Ï¥°¥Ã¥¿¥ê¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡ÖºÇ¸å¤Ï°ËÀª¤ËÅÒ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤ò¤µ¤»¤Æ¿½¤·¤ï¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¤È¼é¸î¿À¤Ë¼Õºá¡£¡Ö½øÈ×¡¢ÃæÈ×¤Ï¤¤¤¤·Á¤Ç¹¶·â¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡ÀÞ¤¢¤·¤¯¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÁ°Æü¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿¥¨¡¼¥¹Åì¤¬¾åÈ¾¿È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¡¢£´ÈÖ¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬±¦É¨°ãÏÂ´¶¤Ç¤È¤â¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£ÅöÌÌ¤ÏÅû¹á¤ä¥Ó¥·¥¨¥É¤¬àÂåÌò£´ÈÖá¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£迮²¬¸ÆóÏº¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£³£¸¡Ë¤Ï¥Ó¥·¥¨¥Éµ¯ÍÑ¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ó¥·¥¨¥É¤ÏÆâ³Ñ¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¿¤óÃæ¤«¤é³°ÌÜ¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¿ô»ú¤â»Ä¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÆâ³Ñ¤òÁÀ¤Ã¤Æ£³¡¢£´µå¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Ï¥¨¡¼¥¹µé¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¥Ó¥·¥¨¥É¤Î¡ËÁ°¸å¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡¢Áê¼êÅê¼ê¤ËÅê¤²¥ß¥¹¤ò¤µ¤»¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢£´ÈÖ£±¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÇÀþ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Ï¼éÈ÷¤ÇºÙ¤«¤Ê¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸·¤·¤¯»ØÅ¦¡£¡Ö£²£¶Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ê£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¡Ë£¸²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂÇµå¤ò¡Ê¥·¥ç¡¼¥È¡ËÀÐ¾å¤¬°®¤êÂ»¤Í¤Æ½ÐÎÝ¤µ¤»¤¿¡ÊµÏ¿¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¡Ë¡£¤½¤ì¤¬¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡£¤½¤¦¤¤¤¦µÏ¿¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡»Ä¤ê£³»î¹ç¡¢£±°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç£²°Ì¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£ÀäÂÐÅªÍ¥°Ì¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ìîµå¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÈÖÄ¹£Ä£å£Î£Á¤Î¶ìÏ«¤È¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£