¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡388Æü¤Ö¤ê¾¡Íø¤Î»³²¼½ØÊ¿Âç¡¡Âè»°¹øÄÇÊ¬Î¥¾É¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é´À¤òÎ®¤¹»Ñ¤¬¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î»Ø¿Ë¤Ë
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2-0³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î2Ç¯¤Ö¤êCS¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë1¾¡¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï»³²¼¤Î±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿¡£23Ç¯¤Î¿·¿Í²¦¤¬7²ó¤òÈï°ÂÂÇ3¡¢11Ã¥»°¿¶¤ÎÌµ¼ºÅÀ¡£ºòÇ¯9·î4Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï°ÊÍè¡¢388Æü¤Ö¤ê¤ÎÉü³èÀ±¤À¡£
¡¡¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿3·î7Æü¤Îµð¿Í¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤òºÇ¸å¤Ë¡¢ÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¡£3ÅÙÌÜ¤ÎÈ¯¾É¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè»°¹øÄÇÊ¬Î¥¾É¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âçºå¡¦Éñ½§¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ´À¤òÎ®¤¹»Ñ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¡Ö±¦ÉªÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¡×¤ò¼õ¤±¤¿¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¡¦²ÏÆâ¤â¡¢¤½¤Î°ì¿Í¡£¡ÖËÍ¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥ê´èÄ¥¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¿¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢´öÅÙ¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡ÖÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ìÀ¸²¿¤«¤·¤é¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤³¤³¡ÊÉñ½§¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤·¡£¾ï¤ËÁ°¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤é¤Ë¤ÏÀäÂÐ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡º£·î17Æü¤Î2·³Îý½¬»î¹ç¤ÇÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢´öÅÙ¤âÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿20ºÐ±¦ÏÓ¤Ë¡¢»³²¼¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ã¤·¤ç¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦¹ç¸ÀÍÕ¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤è¤êÄ¹¤¤´ü´Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¡¢ÇÈ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¡×¡£¼ÂÀïÉüµ¢¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¤¤Î°ìÈÖ¤Ë½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¸ÀÍÕ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤ÎÆü1·³¤Ç¼¨¤·¤¿Í¦»Ñ¤Ç¤µ¤é¤Ë¸åÇÚ¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Çµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¾¡¤Á±Û¤·¤â·è¤á¤¿¡£¡Ö»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÄÌ²áÅÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤³¤·¤«ÁÀ¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£Âç¤¤¤Ê¤ëÌîË¾¤Ø¡¢ÇØÈÖ¹æ11¤¬ÎÏ¶¯¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡ÊÀÐÄÍ¡¡Å°¡Ë