「阪神３−５中日」（２７日、甲子園球場）

力を振り絞った１１５球の熱投も、白星には届かなかった。阪神・大竹耕太郎投手が３年連続の２桁勝利に王手をかけながら、５失点で４敗目。八回までマウンドに立ち続けたが勝利は遠かった。「足が痛いんで。それどころじゃない」。試合後の表情は暗く、言葉数も少なかった。

五回までは快調に投げ進めたが、六回に山本のソロと細川の３ランで一挙４失点。この２被弾が最後まで重くのしかかった。七回に大山の３ランで１点差まで詰め寄ってくれたが、直後にボスラーの犠飛で痛恨の追加点を献上。８回１０安打５失点と試合をつくることはできなかった。

藤川監督は開幕から先発陣を引っ張ってきた、エースの村上と比較しながら「春、故障からスタートしてここまで来ましたけど、来年はそういったところがないようにスタートできれば」とフル稼働を要求した。

シーズンでの登板は終了とみられるが、短期決戦は残っている。指揮官も「次は別の戦いが始まりますから。しっかり切り替えてね、やってもらえればなと思いますね」と期待した。もう移籍３年目。次の出番に備えていく。