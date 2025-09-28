¡ÖÃæ¹ñÂÐ¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ä»Ë¾åºÇ°¤ÎÂç²ñ¤«¡×2030Ç¯WÇÕ¤Î64¤«¹ñ»²²Ã°Æ¤ò³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µ¿Ìä»ë¡£½Ð¾ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ÖÏÈ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡¡FIFA¡Ê¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡¢100¼þÇ¯¤ÎµÇ°Âç²ñ¤È¤Ê¤ë2030Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢½Ð¾ìÏÈ¤ò64¤«¹ñ¤Ë¹¤²¤ë°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÆÂç¼ê¤Î¡ØESPN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÁÜ¸Ñ¡Ù¤Ï¡ÖÏ¯Êó¤À¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö2030Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬64¥Á¡¼¥à¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï12.5ÏÈ¤Ø¤ÈÂçÉý¤ËÁý²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¿´¶¯¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¤Î¤¬´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡Ù¤À¡£¡ÖÃæ¹ñÂÐ¥¹¥Ú¥¤¥ó¡£»Ë¾åºÇ°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤«¡© ¤½¤ì¤Ç¤â14²¯¿Í¤¬Ç®¶¸¤¹¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£½Ð¾ìÏÈ¤Î³ÈÂç¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¡¢½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤¬48¥Á¡¼¥à¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤¿2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤âºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤º¡¢2002Ç¯¤ÎÆü´Ú¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×°ÊÍè¡¢£¶Âç²ñÏ¢Â³¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤òÆ¨¤¹¤È¤¤¤¦¶þ¿«Åª¤ÊÎò»Ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»²²Ã¹ñ¤¬64¥«¹ñ¤ËÁý¤¨¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ÊÝ¾Ú¤ÏÆñ¤·¤¤¡£FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°94°Ì¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç14°Ì¤À¡£»²²Ã¹ñ¤¬64¤«¹ñ¤ËÁý¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï12.5Ëç¤Ë¤Þ¤ÇÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å²ó¤ëÀ®ÀÓ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÜ¸Ñ¤Ï¡Ø»²²Ã¹ñ¤¬64¤«¹ñ¤ËÁý¤¨¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤¬ËÜÂç²ñ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï90¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£14²¯¿Í¤ÎÃæ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢64¤«¹ñ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢FIFA²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÌó£³Ê¬¤Î£±¤¬WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Âç²ñ¤Î²ÁÃÍ¤ä¥ì¥Ù¥ë¤¬µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
