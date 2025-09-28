Ë¾ºÎ¶¡ÈÉ¬»à¤ÎÊÑ²½¡ÉVÁè¤¤»Ä¤Ã¤¿!¡¡2ÇÔ»à¼é¤ÇÀé½©³Ú¤Î²£¹Ë·èÀï¤Ø¡Ö½¸Ãæ¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê14ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤¬´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¡¢2ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£1º¹¤ÇÄÉ¤¦²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ÏÂç´Ø¡¦¶×ºù¤ËÉÔÀï¾¡¤Ç13¾¡ÌÜ¡£Àé½©³Ú¤Î²£¹ËÂÐ·è¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤¬¾¡¤Æ¤Ð2¾ì½ê¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£ÇÔ¤ì¤ë¤ÈÎ¾¼Ô¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¡£Ë¾ºÎ¶¤¬µÕÅ¾¤¹¤ì¤Ð4¾ì½ê¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£¤È¤â¤Ë²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤Î½éÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¿·¾®·ë¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÊ¿¸Í³¤¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ó¤Ç11¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÆþ¤ê¤Î´ÛÆâ¤Ë½¼Ëþ¤·¤¿°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÏÊÑ²½¤·¤¿¡£¼ãÎ´·Ê¤Î»ë³¦¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë±¦¤ØÂç¤¤¯Ä·¤Í¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£°ì½Ö¤Î¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤Ç2ÇÔ¤ò»à¼é¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬ÇÔ¤ì¤ì¤ÐÀé½©³Ú¤òÁ°¤ËÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤¦¡¢¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1º¹¤ÇÄÉ¤¦Âç¤ÎÎ¤¤ÏÉÔÀï¾¡¡£Áê¼ê¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¶×ºù¤ÎµÙ¾ì¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¾ìÆâ¤Ï¤É¤è¤á¤¡¢ÉÔÀï¾¡¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡Ö¶âÊÖ¤»¡Á¡×¤Î¥ä¥¸¤Þ¤ÇÈô¤ó¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ë¾ºÎ¶¤Ï¾¡¤Á¤ËÅ°¤·¡¢²£¹Ë¤é¤·¤«¤é¤ÌÊÑ²½¤òÁªÂò¤·¤¿¡£È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡ÖË¾ºÎ¶¤ÏÉ¬»à¤µ¤À¤í¤¦¡£º£ÆüÍè¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤Þ¤Ç»Ä¤·¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦°°Ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë¾ºÎ¶¤Ï¾ì½êÁ°¤Ë¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤òÈ¯¾É¤·¡¢13ÆüÌÜ¤Ë¤â¹øÄË¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£12¡¢13ÆüÌÜ¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¹ø¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡£Âç¾æÉ×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬²£¹Ë¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¡£»ÙÅÙÉô²°¤Ç3Æü¤Ö¤ê¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡Ö»Ä¤ê°ìÈÖ½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Àé½©³Ú¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤È¤Î·èÀï¤ËÄ©¤à¡£²£¹ËÆ±»Î¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÇËÜ³ä¡¢·èÄêÀï¤ËÏ¢¾¡¤·¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï97Ç¯²Æ¾ì½ê¡¢2ÇÔ¤À¤Ã¤¿½ì¤¬ËÜ³ä¤Ç1ÇÔ¤Îµ®Çµ²Ö¤ò²¼¼êÅê¤²¤Ç°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤·¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤ÏÍá¤Ó¤»ÅÝ¤·¤Æ°ÊÍè28Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£ÂçµÕÅ¾¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¼Â¸½¤µ¤»¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤è¤ê¤âÁá¤¯¡Ö¹Ë½éV¡×¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£