¥µ¥Ë¥Ö¥éÄïJ1¥Ç¥Ó¥å¡¼ÃÆ!¡¡Ê¡²¬¤Î19ºÐFW¥Ï¥Ê¥ó¤¬½Ð¾ì5Ê¬¤ÇÄ¶Â®ÃÆ¡Ö¶¯¤ß½Ð¤¿¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè32Àá¡¡Ä»À´1¡¼2¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡¥Ù¥¹¥¹¥¿¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï6»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡²¬¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¹ÅçÀï¤Ë1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£º£µ¨¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤·¤¿FW¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥Ê¥ó¡Ê19¡Ë¤¬0¡½2¤Î¸åÈ¾42Ê¬¤«¤é½é½Ð¾ì¤·¡¢½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¾×·â¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Î¦¾åÃË»ÒÃ»µ÷Î¥³¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥¡¼¥à¡Ê26¡áÅì¥ì¡Ë¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¥ë¡¼¥¡¼¤¬°ìÌðÊó¤¤¤ë°ì·â¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ë4¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡£0¡½2¤Î¸åÈ¾42Ê¬¡¢¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥Ê¥ó¤¬J1¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë½é¤á¤ÆÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤Î5Ê¬¸å¤À¡£MF¶¶ËÜ¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤ËÀª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó¹þ¤à¡£Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½GKÂçÇ÷¤Î¼êÁ°¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¯Æ¬¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë87¡¢80¥¥í¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶Éº¤¦ÂÎ³Ê¤È¡¢¹â¤¤ÂÇÅÀ¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤¿½éÆÀÅÀ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤¬½Ð¤¿¥´¡¼¥ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã»µ÷Î¥¥¨¡¼¥¹¤Î¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥¡¼¥à¤ò·»¤Ë»ý¤Á¡¢50¥á¡¼¥È¥ë¤ò6ÉÃÂæÁ°È¾¤ÇÁö¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëÂç·¿FW¤À¡£13Æü¤ÎCÂçºåÀï¤Ç½é¤á¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ç4»î¹çÏ¢Â³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£ÎôÀª¤Î½ªÈ×¤Ë½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¤¤¤Ê¤êºÍÇ½¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤â¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Çµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿·»¤Ë½Å¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï5Ï¢ÇÔ¤â´õË¾¤Î¸÷¤È¤Ê¤Ã¤¿°ì·â¤Ë¡¢¶âÌÀµ±¡Ê¥¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ò¡Ë´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï·»¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¡£¶¥µ»¤Ï°ã¤¨¤É¡¢Éé¤±¤ºÎô¤é¤º¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤òÈë¤á¤ëÂç´ï¡£¡Ö¡Ê½é¥´¡¼¥ë¤Ï¡Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ïº£Æü°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¡×¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Î¹æË¤¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥Ê¥ó¡¡2006Ç¯¡ÊÊ¿18¡Ë7·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î19ºÐ¡£8ºÐ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½MFËÜÅÄ·½Í¤¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥½¥ë¥Æ¥£¡¼¥íÀéÍÕ¤Ë½êÂ°¡£Ê¡²¬U¡½18¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤·¤¿¡£Î¦¾åÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Î22¡¢23Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇÆüËÜÎòÂå2°Ì¤Î9ÉÃ96¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä·»¡¦¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥¡¼¥à¤âÍÄ¾¯´ü¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë87¡¢80¥¥í¡£Íø¤Â¤Ï±¦¡£