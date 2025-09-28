ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¡½êºî¤ÎÈþ¤·¤µ¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÆüÉñ¡¡ÂÎ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤ÆÁý¤¨¤ëºâ»º
¡¡ÃøÌ¾¿Í¤Ë·ò¹¯¤ä¸µµ¤¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦´ë²è¡Ö¤À¤«¤é¸µµ¤¡ª¡×¡£º£²ó¤Ï¡ÖÂç±ü¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼Â¿¹¾¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤Ç¤¹¡£Î©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÉ½¤ì¤ë½êºî¤ÎÈþ¤·¤µ¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢»ÕÈÏ¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤ÄÆüËÜÉñÍÙ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¦Á°ÅÄ¡¡ÂóËá¡Ë
¡¡28Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢ÃåÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆüËÜÉñÍÙ¤Î»Õ¾¢¤â²È¸µ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÉñÍÙ¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢ÍÙ¤ê¡¢½êºî¤â¤Ç¤¤Æ¡¢ÃåÉÕ¤±¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÎ³Ú¤òÄ°¤¯¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÉñÍÙ¤Ç½é¤á¤Æ·Î¸Å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢Ë®³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢·ì¤¬¥·¥å¥ï¥·¥å¥ï¥·¥å¥ï¤ÈÁû¤°´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤âÆüËÜ¿Í¤Î·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ë®³Ú¤Ø¤Î¼«Ê¬¤ÎÈ¿±þ¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢ÃåÊª¤òÃå¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÍÙ¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤ª¼Çµï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½êºî»ö¤ò¿§¤Ã¤Ý¤¯¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÃåÊª¤ÎÃåÊý¤ÇÇ¯¤ò½Å¤Í¤¿¿Í¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò·Á¤Ç³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÂç±ü¡×¤Ç¤ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ2ËÜ¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤È±Ç²è¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½êºî»ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¯ÌòÎ©¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÉñÍÙ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ÏÎÃ¤ä¤«¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼Â¤ÏÉ¨¤ò¤º¤Ã¤È¶Ê¤²¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÆ°¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÂÎ¤ò¹ó»È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²ÎÉñ´ì¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ÏÃåÊª¤¬3¥¥í¡¢¥«¥Ä¥é¤¬2¥¥í¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Å¤¿¤¤Êª¤À¤ÈÃåÊª¤¬10¥¥í¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æâ¸Ô¤ÇÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç»È¤¤Êý¼¡Âè¤ÇÉ¨¤òÄË¤á¤¿¤ê¡¢µÓ¤ÎÉÕ¤±º¬¤òÄË¤á¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¶ÚÆùÎÌ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤Ï¤É¤³¤Î¶ÚÆù¤¬¼å¤¤¤Î¤«¡¢Íî¤Á¤¿¤Î¤«¤È¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ðº£Ç¯¤ÏÍÙ¤ë»þ¤ËÉ¨¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¶°ø¤òÃµ¤ë¤È±¦É¨¤¬Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤¼Æâ¤ËÆþ¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆâÅ¾¶Ú¤¬¼å¤¤¡£¤½¤·¤ÆÊ¢¶Ú¤¬¼å¤¤¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë»þ¤ËÂÀÂÜ¤ÈÉ¨¤À¤±¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ½Å¤¬Á°¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉ¨¤ËÍè¤ë¡£¤À¤«¤éµÕ¤Îº¸ÂÀÂÜ¤ÎÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¤È¤ª¤Ê¤«¤ÎÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢±¦É¨¤òÄË¤á¤º¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ä¤¤ÂÎÀª¤ä½Å¤¤Êª¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ë¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÉñÍÙ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍÙ¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼ã¤¤½÷À¤ÎÍÙ¤ê¤«¤é¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Îºâ»º¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡10Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë»ÕÈÏ¤Î»ñ³Ê¤â¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÉñÍÙ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï»ÕÈÏ¤âÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¶µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÕÈÏ¤òÄº¤¤¤¿°Ê¾å¤Ï¤½¤³¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ÍÙ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¢ã10¡¦17¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¥Æ¥ìÅì¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¤Ç½é¤Î·Ù»¡´±ÌòÄ©Àï¢äÌÚÂ¼¤Ï10·î17Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¼ç¿Í¸ø¡ÊÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ë¤Î²áµî¤òÃÎ¤ê¡¢¼ã¼ê·º»ö¤Î»ØÆ³¤ØÇÉ¸¯¤·¤¿ÆæÂ¿¤¿Í»ö2²Ý²ÝÄ¹¡£½é¤Î·Ù»¡´±Ìò¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö·Ù»¡¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò¶Ð¤á¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤ó¤À¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤Ë¿È¶á¤Ê¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¢ã¥é¥°¥Ó¡¼´ÑÀï¤Ë¤âÇ®Ãæ¢äÌÚÂ¼¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼´ÑÀï¤Ë¤âÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï2016Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¤È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡£¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤Î»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢°ìÊâ°ìÊâÁ°¤Ë¿Ê¤à»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤È¤Î¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤È¤ê¤³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢19Ç¯ÆüËÜ¡¢23Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈWÇÕ¤òÏ¢Â³¤Ç¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¡£¼¡²ó¤Ï27Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç²ñ¡£¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡þÌÚÂ¼¡¡Â¿¹¾¡Ê¤¤à¤é¡¦¤¿¤¨¡Ë1971Ç¯¡Ê¾¼46¡Ë3·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î54ºÐ¡£ÉñÂæ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢96Ç¯¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£99Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥ê¥ó¥°¡ÁºÇ½ª¾Ï¡Á¡×¡Ö¤é¤»¤ó¡×¤Î»³Â¼Äç»ÒÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£½é¼ç±é±Ç²è¡Ö¤°¤ë¤ê¤Î¤³¤È¡£¡×¤Ç09Ç¯ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£