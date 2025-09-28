Æâ³ÕÉÜ

¡¡Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÄ©ÀïÅª¤Ê¸¦µæ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥à¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È·¿¸¦µæ³«È¯À©ÅÙ¡×¤Ç¡¢²ÈÄí¤ä¹©¾ì¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¸½¾ì¤Ç³èÌö¤Ç¤­¤ëÈÆÍÑ¡Ê¤Ï¤ó¤è¤¦¡Ë¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤ò¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤ËÄê¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£

¡¡£²£°£³£°Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë»îºîµ¡¤òºî¤ê¡¢´ðÈ×µ»½Ñ¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÊÆÃæ¤ò¤Ï¤¸¤á³¤³°¤Ç¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¶¥Áè¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î¸¦µæ³«È¯¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£

¡¡£²£°Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±À©ÅÙ¤Ï¡¢¹ñ¤¬Ä©ÀïÅª¤ÊÌÜÉ¸¤òÄê¤á¤Æ¸¦µæ¤ò¸øÊç¤·¡¢Áí³ÛÌó£´£°£°£°²¯±ß¤Î´ð¶â¤«¤éºÇÄ¹£±£°Ç¯´Ö»Ù±ç¤¹¤ë¡£¸½ºß¡ÖÂæÉ÷¤ä¹ë±«¤òÀ©¸æ¡×¡Ö£±£°£°ºÐ¤Þ¤Ç·ò¹¯ÉÔ°Â¤Ê¤¯¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¡×¤Ê¤É£±£°¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á¤Î¡Ö¿Í¤È¶¦À¸¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤¹¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¤ÎÈ¯Å¸¤Ç¡¢ÈÆÍÑ¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£

¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¿Í·¿¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢²ð¸î¤ä²È»ö¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤ò¸ÄÊÌ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Îºî¶È¤ò£±ÂÎ¤ÇÃ´¤¨¤ë¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡££³£°Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î»Ù±ç¤Î²¼¤Ç°ìÄê¿ô¤Îºî¶È¤ËÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë»îºîµ¡¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¡£Ì±´ÖÅê»ñ¤Î¸Æ¤Ó¿å¤È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢£Á£É¤Î¸¦µæ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¡£

¡¡£µ£°Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢³Ø½¬¤·¤Ê¤¬¤é¼«Î§Åª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢¿Í´Ö¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£º£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¿·¤¿¤Ê¸¦µæÂåÉ½¼Ô¤Ê¤É¤ò¸øÊç¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£

¡¡¸½ºßÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë»º¶ÈÍÑ¤Ê¤É¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÍÑÅÓ¤Î¤ß¤Ë»È¤ï¤ì¡¢³èÆ°¤Ç¤­¤ë¸½¾ì¤â¸ÂÄêÅª¤À¡£°ìÊý¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Î·úÊª¤äÆ»¶ñ¤Ê¤É¤Ï¿Í´Ö¸þ¤±¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸½¾ì¤Ç»È¤¦¤Ë¤Ï¿Í·¿¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÈÆÍÑ¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¤Î¥Æ¥¹¥é¤¬¡¢¹©¾ì¤ä²ÈÄí¤Ê¤É¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¡Ö¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¡×¤ò³«È¯¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤âÎÌ»º¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤À¡£Ãæ¹ñ¤â¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÊÆ¹ñ¤È¤ÎÀèÃ¼Ê¬Ìî¤ÎÇÆ¸¢¤òÁè¤¦½ÅÍ×Ê¬Ìî¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¾­Íè¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ­¤â¸«¿ø¤¨¤ÆµÞÂ®¤Ëµ»½ÑÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Æâ³ÕÉÜ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÅö½é¤ÎÁÛÄê¤è¤êµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤¬Â®¤¯¡¢¤è¤êÌî¿´Åª¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸«Ä¾¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£