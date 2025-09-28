¢ö¤â¤¦¤¹¤°£¹»þ¤Ç¤¹¤Í¤¨¡¢£Ì£É£Î£Å¹µ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡ÄÀ¸ÅÌ¼«¤é¥¹¥Þ¥Û»þ´Ö¤ò·èÄê¡¦ÀìÌç²È¤Î½õ¸À¤Ï
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»È¤¤²á¤®¤ä¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤Ê¤É¤¬µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ÖÃæ¡¢µÜ¾ë¸©Åì¾¾Åç»Ô¤ÎÁ´£±£±¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¡¢»ùÆ¸À¸ÅÌ¤¬¼«¤é»ÈÍÑ»þ´Ö¤ò·è¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤Ç¤á¤³¤ó¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢³Æ³Ø¹»¤¬ÆÈ¼«¤Î³èÆ°¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êºç¸ç¡Ë
¡¡¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤ÎÂØ¤¨²Î¤Ç¡¢£Ì£É£Î£Å¤ÎÅ¬ÅÙ¤ÊÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Î¤ÏÌðËÜÂèÆóÃæ³Ø¹»¤Î¹»Æâ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Î£É£Ã£È£É£Õ¡Ê¥Ë¥Á¥æ¡¼¡Ë¡×¡£À¸ÅÌ²ñ¼¹¹ÔÉô¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤·¡¢¹»ÆâÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¡¢Ê¸²½º×¤äÃÏ¸µ¤Îº×¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤ÈÀëÅÁ³èÆ°¤ËÂçË»¤·¤À¡£
¡¡À¸ÅÌ²ñÉû²ñÄ¹¤Î»°±º²Ö¤µ¤ó¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¾ðÊó¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ï¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò£Ð£Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤·À¸ÅÌ¤Ë¤â¿Æ¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¡×¤È¾Ð´é¡£ÎëÌÚ±ÍÅÍ¤µ¤ó¡Ê£²Ç¯¡Ë¤â¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥×¥é¥¹»×¹Í¤Ç¤¤¤¤³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÕÍßËþ¡¹¤À¡£
¡¡Æ±»Ô¤Ç¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥²¡¼¥à¤ÎÍøÍÑ¤ò¸º¤é¤·¤ÆÀ¸³è¤òÀ°¤¨¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò³Ø½¬¤äÆÉ½ñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¡Ö¤Ç¤á¤³¤ó¡×¤òÁ´¾®Ãæ³Ø¹»¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»ÈÍÑ»þ´Ö¤Ï¡¢»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ë¤è¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç·èÄê¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»ÈÍÑ¤Ï¡Ö£±»þ´ÖÄøÅÙ¡×¡¢½ªÎ»¤Ï¡Ö¸á¸å£¹»þ¡×¤Ê¤É¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡ÖÅì¾¾Åç¥´¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡³Æ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¹»Æâ¿·Ê¹¤äÆ°²è¤Ë¤è¤ë£Ð£Ò¤ä¡¢ÀîÌøÂç²ñ¤Ë»÷´é³¨Âç²ñ¡¢Æü¡¹¤Î¼ÂÁ©¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤ËµÆþ¤·¤Æ¥°¥é¥Õ²½¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥¹¤Ç¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Â¿ºÌ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤äÃÏ°è¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë³Ø¹»¤â¤¢¤ê¡¢Êü²Ý¸å¤Î¿Þ½ñ´Û¤ò¿Æ»Ò¤Ë³«Êü¤¹¤ë¾®³Ø¹»¤ä¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ç²È¤Î¼êÅÁ¤¤¤ä²ÈÂ²¤È¤Î²ñÏÃ¤òÁý¤ä¤¹±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ³Ø¹»¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÀ¸ÅÌ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¼«¼çÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ç¤á¤³¤ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë²ÈÄí¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡Ö³Ø¹»¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Åì¾¾Åç»Ô¤Î°¯Èþ´à»ÔÄ¹¤Ï¡Ö³ØÎÏ¸þ¾å¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òºÇÂç¸Â¤ËÂº½Å¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤Ï¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Çº£·î¡¢Á´»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤ËÍ¾²Ë¤Ê¤É¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¤ò¡Ö£±Æü£²»þ´Ö°ÊÆâ¡×¤È¤¹¤ë¾òÎã¤¬»ÔµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢À®Î©¤·¤¿¡£µÁÌ³¤äÈ³Â§¤òÀß¤±¤Ê¤¤ÍýÇ°¾òÎã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹»þ´ÖÍøÍÑ½¸ÃæÎÏÄã²¼¡¡ÅìËÌÂç¡¦ºç½õ¶µ¤ËÊ¹¤¯
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅ¬ÅÙ¤ÊÍøÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅìËÌÂç±þÍÑÇ§ÃÎ¿À·Ð²Ê³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¤Îºç¹ÀÊ¿½õ¶µ¡ÊÇ¾²Ê³Ø¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Î»ÈÍÑ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Åì¾¾Åç»Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¤³¤Î¼«¸Ê´ÉÍýÇ½ÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤ÇÇ¾¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÃÃ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤â¡¢°ÍÂ¸¤»¤º¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹ÎÏ¤¬¤Ä¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¡¡Åì¾¾Åç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢²ÈÄí¡¢ÃÏ°è¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¹â¤¯É¾²Á¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¡¡ÀçÂæ»Ô¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÁ´¤¯»È¤ï¤Ê¤¤»Ò¤è¤ê¡¢¡Ö£±»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¤ÇÇ¾¤ÎÈ¯Ã£¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï£±Æü¤Î¹ÔÆ°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¥¢¥×¥ê¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£ÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢¤À¤é¤À¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ÅÊ¬¤±¤·¡¢¸å¼Ô¤Î»þ´Ö¤òÊÌ¤Î³èÆ°¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¡£
¡¡¤ªÁ¦¤á¤ÏÆÉ½ñ¤È±¿Æ°¡£¹©ºî¤Ç¤â²»³Ú¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¼ñÌ£¤òÊÌ¤Ëºî¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î»þ´Ö¤ò²¡¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤À¡£