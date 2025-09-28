¡Ö²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×LUNA SEA¿¿Ìð¤¬ÃÏ¸µ¡Ö¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡×»²²Ã¤òÊó¹ð¤·¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ
LUNA SEA¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¡Ê55¡Ë¤¬27Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü»²²Ã¤·¤¿¡Ö¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂè78²ó¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡£½éÆü¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ½¸¹ç¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÀÆü¤â³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡°ú¤Â³¤¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¿¿Ìð¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢º×¤ê¤Ë¼Ö¤¤¤¹¤ÇÅÐ¾ì¡£³ÈÀ¼´ï¤Ç¡ÖÉ¬¤ºÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»ý¤ÄÆü¤ÏÉ¬¤ºÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼°Åµ¤Ç¤Ï¡Ö²óÉüµ§´ê¡¡¸ÜÌä¿¿Ìð¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤ª¤ß¤³¤·¤Ë¡¢¼ê½õ¤±¤ò¤«¤ê¤ÆÅÐ¤ê¡¢Çï»ÒÌÚ¤Ç°ìËÜÄù¤á¤âÈäÏª¤·¤¿¡£