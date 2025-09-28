Ë¾ºÎ¶¤¬ÊÑ²½¤Ç£²ÇÔ»à¼é¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡²£¹Ë½é£Ö¤«¤±¤ÆÀé½©³Ú¤ËÂç¤ÎÎ¤¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¡Ä²áµî£¶¾¡£±ÇÔ¹¥ÁêÀ
¡¡Ë¾ºÎ¶¤¬²£¹Ë½éÍ¥¾¡¤ØË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Î²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤¬¡¢Âç´Ø¡¦¶×ºù¤ÎµÙ¾ì¤Ë¤è¤ëÉÔÀï¾¡¤Ç£±£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¸å¤Î·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¡£´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ó¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò£²¤Ç»ß¤á¡¢£±£²¾¡£²ÇÔ¤Ç£±º¹¤ò¼é¤Ã¤¿¡£Î¾²£¹Ë¤ÏÀé½©³Ú¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢Æ±¤¸¤¯¾º¿Ê¸å¤Î½é»òÇÕ¤È¤Ê¤ë£²¾ì½ê¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡££´¾ì½ê¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ£Ö¤òÌÜ»Ø¤¹Ë¾ºÎ¶¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢Î¾¼Ô¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¡£
¡¡¤ï¤º¤«£°ÉÃ£·¡£°ì½Ö¤Î·èÃå¤Ë¡¢´ÛÆâ¤¬¤É¤è¤á¤¤È¤¿¤áÂ©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç±¦¤ËÊÑ²½¡£ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¼ãÎ´·Ê¤ò¤¤¤Ê¤·¡¢¤Ï¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£À¾¤Î²ÖÆ»¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤ëºÝ¤â¡¢»ÙÅÙÉô²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤âÉ½¾ð¤Ï¸±¤·¤¤¤Þ¤Þ¡£¡Öº£Æü¤Ï¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³³¤Ã¤×¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¤ÃÊü¤·¤Î£±£±Ï¢¾¡¤¬°ìÅ¾¡¢£±£³ÆüÌÜ¤«¤é£²Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£»Õ¾¢¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦°°Ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£³ÆüÌÜ¤ÎÌë¤Ë¹øÄË¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡££±º¹¤ÇÄÉ¤¦Âç¤ÎÎ¤¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¶×ºù¤ÎµÙ¾ì¤Ë¤è¤êÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¿´ÍýÌÌ¤Î±Æ¶Á¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢Éé¤±¤ì¤Ð£Ö°ï¤¬·è¤Þ¤ë½Å°µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÎÊÑ²½¤Ï¸·¤·¤¤¸«Êý¤â¤µ¤ì¤ë¡££³ÆüÌÜ¤ÎÇìºùË²Àï¤Ï±¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¾å¼êÅê¤²¡£¤¿¤À¡¢È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡ÖÉ¬»à¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£Æü¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²£¹Ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡££Î£È£Ë²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦ÈÖÉÕ¤ÇÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¡×¤È¿µ½Å¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º£±¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Àé½©³Ú¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¡££±¾ì½ê£±£µÆüÀ©¤¬ÄêÃå¤·¤¿£±£¹£´£¹Ç¯²Æ¾ì½ê°Ê¹ß¡¢£±º¹¤Ç¤ÎÀé½©³Ú¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï²áµî£·ÅÙ¡£Á´¤ÆÄÉ¤¦Â¦¤¬ËÜ³ä¤Ç¾¡¤Á¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ë¤Ï£¶¾¡£±ÇÔ¡ÊÉÔÀïÇÔ½ü¤¯¡Ë¤È¹ç¸ý¤â¤¤¤¤¡££²£°Ç¯½Õ¾ì½ê¤ÎÇòË²¤ÈÄáÎµ°ÊÍè¡¢£µÇ¯È¾¤Ö¤ê¤ËÎ¾²£¹Ë¤¬»òÇÕ¤òÁè¤¦Àé½©³Ú¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï¡Ö»Ä¤ê°ìÈÖ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¾º¿Ê£´¾ì½êÌÜ¤Î½éÍ¥¾¡¤Ø¡¢³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡ÊÎÓ¡¡Ä¾»Ë¡Ë
¡¡¢¡£±º¹¤Ç¤ÎÀé½©³ÚÄ¾ÀÜÂÐ·è¡¡Àé½©³Ú¤ò£±º¹¤Ç·Þ¤¨¤ÆËÜ³ä¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£±¾ì½ê£±£µÆüÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£´£¹Ç¯£µ·î¾ì½ê°Ê¹ß¤Ç¤Ï£·Îã¡£Á´¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎÏ»Î¤¬¾¡Íø¤·¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¤â¾¡Íø¤·¡¢µÕÅ¾¤Ç»òÇÕ¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤Ï£´Îã¡£Ä¾¶á¤Ï£²£³Ç¯½Õ¾ì½ê¤Ç£³ÇÔ¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÌ¸ÇÏ»³¡Ê¸½¡¦Ì¸Åç¡Ë¤¬¡¢£²ÇÔ¤ÎÂç±ÉæÆ¤òËÜ³ä¤Ç²¼¤·¡¢·èÄêÀï¤Ç¤âÂç±ÉæÆ¤òÂà¤±¤Æ½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£