Èø¾å¾¾ÎÐ¤¬¸ì¤ëÄ¹ÃË¡¦Èø¾åº¸¶á¡ÖËÍ¤È°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ÛÂ¸¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾å¾¾ÎÐ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢£±£¹ºÐ¤È¤Ê¤êÀ®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¤Ä¹ÃË¤ÎÈø¾åº¸¶á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸¶á¤ÏºòÇ¯¡¢¡ÖµÈÌîÀî¡×¤Î¿÷Ä»¤ò¶Ð¤á¡¢º£Ç¯£·¡Á£¸·î¤Î¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¡¢º£·î¤Î¡Ö¿û¸¶ÅÁ¼ø¼ê½¬´Õ¡×¤Ç´£²°É±¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¤ÏÈø¾å¾¾Ìé¤¯¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º¸¶á¤Ë¡Ø¤ªÁ°¤É¤¦¤À¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤È¡£¤¦¤Á¤Ï¿·ºî¤Ë´Ø¤·¤Æ¹ø¤¬½Å¤¤²È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¡ØÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡Ù¤È²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£´£²°É±¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÒ²¬¹§ÂÀÏº¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ë·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï°ìÀÚ¡¢¸ý¤ò½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡º¸¶á¤È¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯£´·î¤Î¡ÖÏ¢»â»Ò¡×¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»ÒÎ¥¤ì¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¡ØÏ¢»â»Ò¡Ù¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡ØÀ®Ä¹¤Î¥È¥ê¥¬¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èà¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï³Ú²°¤«¤éÉñÂæ¤Ë»ê¤ë°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¯¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È¡£Èà¤ÏÅö»þ£±£·ºÐ¤Ç¾¯Ç¯¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ç¸À¤¨¤Ð¸µÉþ¡£¤¤¤Á¤¤¤ÁÉã¿Æ¤¬¸À¤¦»þ´ü¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¡ØÏ¢»â»Ò¡Ù¤ÎÀé½©³Ú¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ÊÁ°¤Ï³Ú²°¤Ç¡Ö¤ªÁ°¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡×¤È¡¢¤É¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÏ¢»â»Ò¡×¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤Æ¤«¤é¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¸«Êü¤·¤¿¤È¤«¡¢Èà¤òÄü¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤«¤éÈà¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀèÇÚ¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤ÆÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤È¤ä¤«¤¯»ä¤¬¸ý¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÈà¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º¸¶á¤¬½÷·Á¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÍ¤ÏÀþ¤ÎÂÀ¤¤Ìò¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤¿ÁÄÉã¤Î£²ÂåÌÜ¾¾ÎÐ¤Ë¶á¤¤¡£Â©»Ò¤ÏÉã¤ÎÃ¤Ç·½õ¤Ë¶á¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¤À¤«¤éËÍ¤È°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ÛÂ¸¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï£³ÂåÌÜÃ¤Ç·½õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢£µÂåÌÜ¾¾ÎÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬²ÃÌ£¤µ¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¡Ù¤È¸À¤¦¤È¿Æ¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤¢ÌÌÇò¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡£¾¾ÎÐ¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£¡ÊÍÌî¡¡Çî¹¬¡Ë