¡¡¼¡¡¹¤ÈÂçÌò¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾å¾¾ÎÐ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢º£·î¤Î¡Ö½¨»³º×¶å·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¤Î¡ÖÄÌ¤·¶¸¸À¡¡¿û¸¶ÅÁ¼ø¼ê½¬´Õ¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢£±£°·î¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¡Ö¶Ó½©½½·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£±£°·î£±¡Á£²£±Æü¡Ë¡ÖÄÌ¤·¶¸¸À¡¡µÁ·ÐÀéËÜºù¡×¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î¤Ï¡Ö¿û¸¶ÅÁ¼ø¼ê½¬´Õ¡×¤«¤é¡ÖÆ»ÌÀ»û¡×¤Î½ÉÇ©ÂÀÏº¡¢¡Ö¼Ö°ú¡×¤ÎÇß²¦´Ý¡¢¡Ö»û»Ò²°¡×¤Î¾¾²¦´Ý¤ò±é¤¸¤¿¡£¡ÖÇß²¦´Ý¤Ï¼ã¡¹¤·¤¤Ìò¡£¤·¤«¤â¡¢Â©»Ò¡ÊÈø¾åº¸¶á¡Ë¤ÈÇ¯Îð¤¬¶á¤¤»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤¯¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¡£²¿¤È¤Ê¤¯¡Ø¼ã¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÂÐ¹³¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¹äÂ®µå¤ò¤Ö¤Á¹þ¤àÇß²¦´Ý¤ÏºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¸å¤ÏÎÏÇÛÊ¬¡¢¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£±£°·î¤Ë¤Ï½éÌò¤À¤Ã¤¿£²£°£±£¹Ç¯°ÊÍè¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤¤¤¬¤ß¤Î¸¢ÂÀ¤ò±é¤¸¤ë¡£¡Ö¼Â¤Ï£±·î¤Î¡Ø·§Ã«¿Ø²°¡Ù¡¢£¹·î¤Î¡Ø»û»Ò²°¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢²æ¤¬»Ò¤ò»¦¤¹£³¤«·îÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸¢ÂÀ¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢Âç¿ÍÊª¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢±ÑÍº¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£»à¤Î¤¦¤¬À¸¤¤è¤¦¤¬¡¢À¤¤ÎÃæÅª¤Ë¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¼«Ê¬¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¾®»ÔÌ±¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤¬¹¥¤¡£¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Î¿Îº¸±ÒÌç¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¾åÊý¤Î·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï²»±©²°¤Î·¿¡£º£²ó¤â£·ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ·Î¸Å¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÍÌî¡¡Çî¹¬¡Ë