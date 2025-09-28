¼¯Åç¡¡4Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¸Ç¤á¡¡18ºÐ¤Î¿·¿ÍFWÆÁÅÄ¤¬2È¯¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè32Àá¡¡¼¯Åç4¡¼0Ì¾¸Å²°¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡ËÅÄ¥¹¡Ë
¡¡18ºÐ¤Î¿·¿ÍFWÆÁÅÄ¤¬º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ò´Þ¤à2ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£¸åÈ¾43Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢2Ê¬¸å¤Ë¹ë²÷¥ß¥É¥ëÃÆ¡£3·î¤Ë±¦Â´ØÀáÆâ²Ì¹üÀÞ¤Î¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢Éüµ¢Àï¤Ç¥Á¡¼¥à¤Îº£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î4Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡ÖÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤«¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤Ë¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿Âç´ï¡£ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¼ó°Ì¤ÎFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬Éé½ý¸òÂå¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£