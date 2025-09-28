Âç¤ÎÎ¤¡¡ÉÔÀï¾¡¤Ç60¾¡ÌÜ¡¡¶å½£¾ì½ê»Ä¤·¤ÆÇ¯´ÖºÇÂ¿¾¡¤¬³ÎÄê
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê14ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ÏÉÔÀï¾¡¤Ç13¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æº£Ç¯60¾¡ÌÜ¤È¤·¡¢½é¤ÎÇ¯´ÖºÇÂ¿¾¡¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤¬¤¢¤È1¾¡¤¹¤ë¤«¡¢16¾¡º¹¤Î2°Ì¤ÇÊÂ¤Ö´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¤ÈÌ¸Åç¡¢¾®·ë¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤¬1ÇÔ¤¹¤ì¤ÐÃ±ÆÈºÇÂ¿¾¡¤È¤Ê¤ë¡£Ç¯´ÖºÇÂ¿¾¡¤¬¶å½£¾ì½ê¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë·è¤Þ¤ë¤Î¤Ï21Ç¯¤Î¾È¥ÎÉÙ»Î°ÊÍè¡£²£¹Ë½éV¤òÌÜÁ°¤Ë¿·¤¿¤Ê·®¾Ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¶×ºù¤ÎµÙ¾ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ñ¾ì¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é¡£Äù¤á¹þ¤ß»Ñ¤ÇÅì¤Î»ÙÅÙÉô²°¤Î°ìÈÖ±ü¤ËºÂ¤ê¡¢·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤¬¾¡¤Á¡¢ºòÇ¯½©¾ì½ê¤ÈÆ±¤¸14ÆüÌÜ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ú¤Äù¤á¤¿¡£Àé½©³Ú¤ÇË¾ºÎ¶¤Ë¾¡¤Æ¤Ð2¾ì½ê¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¡¢ÆüËÜ½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç¤Ï97Ç¯¤Îµ®Çµ²Ö°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÇ¯´Ö3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£