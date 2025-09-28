¶×ºù¤¬µÙ¾ì¡¡º´ÅÏ¥±ÖÖ¿ÆÊý¡ÖËÜ¿Í¤â½Ð¤¿¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê14ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Âç´Ø¡¦¶×ºù¤¬27Æü¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ë¡Ö±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤ÇÁ´¼£3½µ´Ö¤Î¸«¹þ¤ß¡×¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤òÄó½Ð¤·µÙ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤Îº´ÅÏ¥±ÖÖ¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦¶×¥Î¼ã¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿13ÆüÌÜ¤ÎË¾ºÎ¶Àï¤Ç¡¢´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë±¦É¨¤ò³°Â¦¤«¤é½³¤é¤ìÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Õ¾¢¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤â½Ð¤¿¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬Æâ½Ð·ì¤¬¤Ò¤É¤¤¡£ÌµÍý¤µ¤»¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¶×ºù¤ÎµÙ¾ì¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´ØÏ¢°Ê³°¤Ç¤Ï21Ç¯½©¾ì½ê°ÊÍè4ÅÙÌÜ¤Ç¡¢Âç´Ø¾º¿Ê10¾ì½êÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡£14ÆüÌÜ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÏÉÔÀï¾¡¡£·ü¾Þ52ËÜ¤ÏÂ¾¤Î¼èÁÈ¤Ø¤Î·ü¤±ÂØ¤¨¤Ï¤»¤º¡¢Á´¤Æ¼è¤ê¤ä¤á¤Î°ÛÎã¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£