¥Ü¥ë¥·¥¢MGvs¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È »î¹çµÏ¿
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè5Àá¡Û(¥Ü¥ë¥·¥¢¥Ñ¥ë¥¯)
¥Ü¥ë¥·¥¢MG 4-6(Á°È¾0-5)¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ü]J. Castrop(72Ê¬)¡¢¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á(78Ê¬)¡¢¥ä¥Ë¥¯¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥Ï¥ë¥È(83Ê¬)¡¢¥°¥é¥ó¥È¡¦¥ì¥ª¥ó¡¦¥é¥Î¥¹(90Ê¬+9)
[¥Õ]¥í¥Ó¥ó¡¦¥³¥Ã¥Û2(11Ê¬¡¢47Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥¹¥¬¡¼¡¦¥¯¥Ê¥¦¥Õ(15Ê¬)¡¢¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«¥ë¥È(35Ê¬)¡¢¥Õ¥¡¥ì¥¹¡¦¥·¥ã¥¤¥Ó(39Ê¬)¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥¦¥º¥ó(45Ê¬+1)
<·Ù¹ð>
[¥Ü]¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥£¥¯¥¹(90Ê¬+5)
[¥Õ]A. Amenda(90Ê¬+1)¡¢¥¢¥ó¥¹¥¬¡¼¡¦¥¯¥Ê¥¦¥Õ(90Ê¬+5)
