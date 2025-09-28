J2¹ß³Ê´íµ¡¤Î¿·³ã¡¡13»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¡¡GÂçºåÀï¤Ç5»î¹ç¤Ö¤êÆÀÅÀ¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤â¼éÈ÷¿Ø¤¬4¼ºÅÀ
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè32Àá¡¡¿·³ã2¡½4GÂçºå¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡¥Ð¥¹¥¹¥¿¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè32Àá¤¬27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·³ã¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇGÂçºå¤Ë2¡½4¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£¤³¤ì¤Ç13»î¹ç¾¡¤Á¤¬¤Ê¤¯¡¢ºÇ²¼°Ì¤Î¤Þ¤Þ¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾15Ê¬¤ËMF¿·°æÂÙµ®¡Ê28¡Ë¤ÎJ1½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÃÆ¤Ç¥Á¡¼¥à5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢2ÅÙ¤â¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤é¼éÈ÷¿Ø¤¬4¼ºÅÀ¡£J2¹ß³Ê¤Ø¡¢¤Þ¤¿°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¡£¼¡Àá¤Ï10·î4Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç²¬»³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ12»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÊ£¿ôÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤â¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï¥ß¥¹¤âÌÜÎ©¤Á¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î4¼ºÅÀ¡£J1»ÄÎ±¤ò¿®¤¸¤ÆÅ¨ÃÏ¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾15Ê¬¤ËMF¿·°æ¤¬J1½é¥´¡¼¥ë¡£¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤é¿·°æ¡¢Ã«¸ý¡¢ÅçÂ¼¤È¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢¿·°æ¤¬¡ÖÀª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ê¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¡ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È3¿ÍÌÜ¤ÎÆ°¤¤Ç¿ÊÆþ¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥ë¡¼¥×µ¤Ì£¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¥Á¡¼¥à5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤À¡£Æ±37Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾4Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éMF±üÂ¼¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¡£Å¨ÃÏ¤Ç¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï°ìµ¤¤Ë°ÅÅ¾¤·¤¿¡£Á°È¾¤«¤é²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼éÈ÷¤¬·è²õ¡£¸åÈ¾15Ê¬¤ËFK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¡¢Æ±19Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òµö¤·¡¢¤½¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Æ±30Ê¬¤Ë¤ÏÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¿¤¤¾Ç¤ê¤«¤éDFÉñ¹ÔÎ¶¤¬¥Ñ¥¹¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢·èÄêÅª¤Ê4¼ºÅÀÌÜ¡£±üÂ¼¤Ï¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤é¤ì¡¢ÁöÎÏ¤Ç¤âµåºÝ¤Ç¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼å¤µ¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç13»î¹ç¤Ç¾¡¤Á¤¬¤Ê¤¯¡¢2Ê¬¤±11ÇÔ¡£¤³¤ÎÆü¤â¡ÖÂ¸µ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡Ê¥×¥ì¥¹¤Î¡ËÌð°õ¤òÀÞ¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Æµ¯ÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢²¡¤·¹þ¤à¤«¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿·°æ¤Ï¸À¤¤¡¢ÆÃ¤Ë2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¸å¤Î»î¹ç¤Î¿Ê¤áÊý¤Ï¤Á¤°¤Ï¤°¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤¬Íß¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¾Ç¤ê¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¡¢Á°Àá¤ÎÌ¾¸Å²°Àï¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¡¢º£ÅÙ¤ÏÆÀÅÀ¤¹¤ì¤Ð¼éÈ÷¤¬²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¡£º£µ¨¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇÔÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÅÀ¤Ï21¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤ê6»î¹ç¡£²¾¤ËÁ´¾¡¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤¬40¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£¤ï¤º¤«¤Ç¤âJ1»ÄÎ±¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤ë¸Â¤ê¡¢¤â¤¬¤Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡ÊÀ¾´¬¡¡¸²ð¡Ë
¡¡¡û¡Ä¼éÈ÷¤¬4¼ºÅÀ¤ÈÊø²õ¤·¤¿Âç¤¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢Á°È¾¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤Æ¼éÈ÷¤Î¥é¥¤¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤âÁê¼ê¤Ë½¦¤ï¤ì¤¿¡£Éñ¹ÔÎ¶¤Ï³ÆÁª¼ê¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Î¶¹¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¡Ö¡Ê¸Ä¿Í¤Î¡Ë¼éÈ÷¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£3¼ºÅÀÌÜ¤ËÍí¤ó¤ÀÇò°æ¤Ï¡Ö¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡Ö»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¢§Æþ¹¾´ÆÆÄ¡¡Á°È¾¤«¤é²æËý¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿·Á¤ÇÅÀ¤¬¼è¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼ºÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï·ä¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¯¤ë·Á¤ÎÃæ¡¢¤É¤¦²æËý¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£