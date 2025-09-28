◇アイスホッケー・アジアリーグ RE北海道4―1横浜（2025年9月27日 札幌市月寒体育館）

レッドイーグルス北海道は今季初の札幌開催で横浜グリッツを4―1で下し、開幕2戦目から4連勝とし首位に浮上した。2―0で迎えた第2ピリオド7分5秒。法大から新加入のDF床勇大可（22）がリーグ戦初ゴールを決めて祝福を受けた。

27、28日の札幌開催はスポニチデーとして行われ、ヒーローインタビューで「最高でーす！」と語った床は、スポニチの紙面風ボードを手に笑顔で記念撮影。自身初の月寒体育館での試合には「氷上のアップの時に軟らかいと感じた。氷上が軟らかい時は少し力を入れるだけでシュートが伸びてくれる。そこは意識して、打つ時はめっちゃ空いていたので絶対に入ると思った」と笑った。この日は苫小牧で午前9時から45分ほど氷上練習を行い、山下コーチから助言を受けながらシュートの精度を高めた。

1メートル81、81キロでフィジカルの強さが持ち味。今季からアジアリーグでプレーする大卒ルーキーは「フィジカルに関してはやっていく中で抑えることができるという自信が出てきた」と語る。2人の姉はアイスホッケー日本代表で同じDFの人里亜矢可（31）からは助言を受けることもあり、床は「指摘されて受け止めて。本当にありがたい」と感謝した。