¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡¡ºÇ½ªÆü¡Û12R¤Ï¿·³«¹Ò¡¡À¤Âå¶þ»Ø¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬±É¸÷¤Ø½Ð¹Æ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè12²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï27Æü¤Î5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬Áè¤ï¤ì¡¢¤¤ç¤¦28Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª¥È¥Ã¥×¤«¤é½àÍ¥¤òÆ¨¤²¤¿¿·³«¤¬Ãæ¿´¡£23Ç¯11·î¤È¤³¤Ê¤á¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥×¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¶ÍÀ¸68¼þÇ¯¤òÆ¨¤²¤ÆÀ©¤·¤¿À¤Âå¶þ»Ø¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£¾¡¤Æ¤Ð11·î25¡Á30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÃÏ¸µÊ¡²¬¤ÎSG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Îº£²ó¡¢ÎäÀÅ¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤êV¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤âº£Ç¯¤¬ºÇ¸å¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£Í½Áª¤Ï¤â¤É¤«¤·¤¤¶¥Áö¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢½àÍ¥¤ò¥¹¥«¥Ã¤È¾¡¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼°ì·â¤òÁÀ¤¦¡£°æ¾å¤¬¹¶¤á¤Æ¿·³«¤¬Äñ¹³¤¹¤ì¤Ð¡¢µÈÅÄ¤ËÀä¹¥¤ÎÅ¸³«¡£¤³¤Îº¹¤·ÀÚ¤êV¤â¤¢¤ë¡£G1½é½Ð¾ì¤ÇÆ²¡¹¤Î½éÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿Ãæ»³¤âÍ½Áª¡¢½àÍ¥¤ÈÆ±¤¸Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¾¡Éé·÷Æâ¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¡£
¡¡¡ã1¡ä¿·³«¹Ò¡¡½ÐÂ¤Ï¤¤¤¤¡£¿¤Ó¤Ç¾å¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¹Ô¤±¤¿¤é»ý¤Ä¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£
¡¡¡ã2¡äÃæ»³æÆÂÀ¡¡²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î²¡¤·¡¢¥ì¡¼¥¹Â¤¬°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤â¿¤Ó¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã3¡ä°æ¾åÃéÀ¯¡¡¤¤¤¤¿¤Ó¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·þ¤êº¹¤·¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë²ó¤êÂ¤âÍè¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¿¤Ó¤È¤¤¤¦¤è¤êÁ´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¡£
¡¡¡ã4¡äµÈÅÄÍµÊ¿¡¡Â¤ÏËÜÅö¤ËÉáÄÌ¡£À¨¤¯°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´Éô¤Ë¡û¤Ï¤Ä¤¯¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÏÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ã5¡äÁ°ÅÄÞæ¡¡»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£´°Á´¤Ë¿¤Ó´ó¤ê¡£¤½¤Î¿¤Ó¤Ï¾å°Ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£²ó¤êÂ¤â¿å½à°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ã6¡äÃæÂ¼Æü¸þ¡¡À°È÷¤¬¸ú¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥Ú¥é¤Ê¤Î¤«¡¢½øÈ×¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¤Ó¤ÏÃæ·ø¾å°Ì¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¡¢½ÐÂ¤ÏÉáÄÌ¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¡£