¡ÚÌïÉ§¶¥ÎØ¡¡F2¥¬¡¼¥ë¥º¡ÛÃöÆ¬¹á½ïÎ¤¡¡¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë2Ãå·ãÁö¡¡º´ÅÏÅç¤Ë¤â¹Ô¤¯¤¾
¡¡ÌïÉ§¶¥ÎØ¾ì¤ÎF2¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È³«ºÅ¤Ï27Æü¡¢½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¤Î1R¡£ÃöÆ¬¹á½ïÎ¤¡Ê48¡á²¬»³¡Ë¤¬2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇÈÍð¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¥×¥í¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤«¤éÅ¾¿È¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º2²óÀ¸¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¯¸ýÄ´¤â³ê¤é¤«¤À¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÏÃ¶Æá¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª°ÊÁ°¡¢Â©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î»þ¤â½éÆü2Ãå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡£µÇ°Æü¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾®³Ø1Ç¯¤ÎÂ©»Ò¤¬º´ÅÏ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡ª¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢YouTube¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£²ó¡¢¤ªÅÚ»º¤Ëº´ÅÏ³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£ÅÙ¡¢11·î¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤ËÌ£¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤È¡¢º´ÅÏ¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¡£º´ÅÏÎ¹¹Ô¤Î»ñ¶âºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£