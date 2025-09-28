◇国内女子ゴルフツアー ミヤギテレビ杯ダンロップ女子第2日（2025年9月27日 宮城県 利府GC＝6590ヤード、パー72）

ツアー未勝利の吉本ここね（25＝不二サッシ）は3バーディー、4ボギーの73と落としながらも通算4アンダーで首位に踏みとどまり、最終日に悲願の初優勝を懸ける。穴井詩（37＝GOLF5）、三ケ島かな（29＝ランテック）、後藤未有（24＝大東建託）、神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）、工藤遥加（32＝加賀電子）も含め6人がトップに並び最終日を迎える。

最大瞬間風速11・8メートルの強風が吹き荒れる中、吉本ここねは踏ん張った。1打ビハインドで迎えた最終18番パー5、残り105ヤードの第3打をPWで40センチにつけてバーディー締め。首位に返り咲き「風が強くて苦しかった。最後は風が収まっていたのでチャンスにつけられて良かった」と白い歯を見せた。

「場所によっては回る」気まぐれな風に翻弄（ほんろう）され、ボギー先行も「まだまだあるとフラットにやった」と冷静さを保った。平均飛距離219・33ヤード（98位）と非力ながらフェアウエーキープ率79・5238％（2位）と“曲がらない”ショットで勝負する。今季は7月の資生堂・JALレディース、前週の住友生命レディース東海クラシックと優勝争いも経験してきた。

「上の方にいると最終日は予選と違う気持ちになる。最終日の課題は最終日に乗り越えないと駄目なのかな」と首をかしげるが、その壁を乗り越えたとき、悲願のツアー初優勝にも手が届く。