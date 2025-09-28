¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÊÒ²¬¾°Ç·¡È°¦ºÊ¡É¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤É¬¤º!¡¡¼ó°Ì¤È3º¹2°ÌÉâ¾å¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¯ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥×¥óÂè3Æü¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡ÂçºåÉÜ¡¡Àô¥±µÖCC¡á6993¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡13°Ì¤«¤é½Ð¤¿¥Ä¥¢¡¼1¾¡¤ÎÊÒ²¬¾°Ç·¡Ê27¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î¤³¤ÎÆü¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢64¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¤È3ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£21Ç¯¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥µ¥È¥¦¿©ÉÊ°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¤Î2¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÄÌ»»18¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¾¡ËóÎÍ¡Ê29¡á¥í¥Ô¥¢¡Ë¤¬2ÆüÏ¢Â³¤Ç¼ó°Ì¤ò¼é¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÊÒ²¬¾°¤ÏºÇ½ª18ÈÖ¤ÎÂè1ÂÇ¤ò¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ä¤ê282¥ä¡¼¥É¤Î2ÂÇÌÜ¤ò3W¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ2¥ª¥ó¤ËÀ®¸ù¡£¥ß¥¹¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤¹¤ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼Äù¤á¤Ç2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥¹¥³¥¢¤ò7¤Ä¿¤Ð¤¹ÇúÈ¯¤Ö¤ê¤Ç¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Á´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂ¿¤¯¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤Ë1¾¡¤â¤½¤Î¸å¤Ï2°Ì¤¬7ÅÙ¤ÈÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¯¡£º£½µ¤ÏÄ¹¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î°ãÏÂ´¶¤¬ÆÍÁ³¡¢¾Ã¤¨¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Î¶¯¤µ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤êÊ¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤Ï¾å°Ì¤Î¾ïÏ¢¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÉüÄ´¤¹¤ì¤Ð¥¹¥³¥¢¤Ï¿¤Ó¤ë¡£
¡¡29Æü¤ÏºòÇ¯·ëº§¤·¤¿ºÊ¡¦¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤Î24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£2·î¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤ÎÇÈÎÜ¤¯¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤Æ¤â´é¤ò¸«¤¿¤é¿á¤Èô¤Ó¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ¹â¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½éÍ¥¾¡¤Î»î¹ç¤«¤éÎòÂå3°Ì¤È¤Ê¤ë114»î¹çÏ¢Â³½Ð¾ìÃæ¤Î¡ÈÅ´¿Í¡É¤¬°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ë4Ç¯¤Ö¤ê¤Î2¾¡ÌÜ¤òÂ£¤ë¡£