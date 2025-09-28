◆プレミアリーグ第６節 チェルシー１−３ブライトン（２７日、英国・スタンフォードブリッジ）

日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンは、アウェーでチェルシーと対戦。三笘はこの強敵相手のアウェー戦でも定位置の１・５列目左サイドで先発した。１点リードされた後半、三笘はチェルシーの退場を誘発したが、同点弾を狙うヒュルツェラー監督は三笘に代えてベテランＦＷウェルベックを投入。日本代表ＭＦは後半１７分までのプレーでベンチに下がった。ブライトンは後半３点を奪い敵地で逆転勝ちを収めた。

前半は完全にチェルシー優勢。三笘は相手の押し上げに耐え、左サイドの守備を固めたが、前半２４分、ジェームスのクロスをブロックすると、不運にも三笘に当たって角度が変わったボールが逆サイドのゴール前で待ち構えていたフェルナンデスへのピンポイントパスとなってしまった。アルゼンチン代表ＭＦは頭を合わせて、チェルシーが難なく先制した。

この後も前半はチェルシーが２点目を狙って押せ押せの展開。しかしブライトンは猛攻に耐えて、１失点で辛くもハーフタイムを迎えた。

そして後半４分、三笘のプレーが試合の流れを完全に変えた。

三笘と対峙したチェルシーＭＦサントスが少し気を抜いた緩いトラップをした瞬間だった。ルーズになったボールを日本代表ＭＦが猛然とつっかけた。サントスに体を当てて、ボールを奪うと前方を走っていたゴメスにすかさずパス。ゴメスが完全にＧＫと１対１となり、相手ペナルティーエリアに侵入しようとした瞬間、追いかけてきたＤＦチャロバーが背後から足を引っ掛け、ブライトンの２５番が転倒した。

主審は当初このプレーを流したものの、ＶＡＲの末、決定的な得点チャンスを最終ＤＦが反則で防いだとして、一発レッドカードで退場となった。

三笘はこの直後にチェルシー主将のイングランド代表ＤＦジェームスを素早い切り返しで交わし、チャンスを作ったが、皮肉にも相手が１０人となったことでヒュルツェラー監督は三笘に代えてストライカーのウェルベックを投入した。

しかし三笘に代わったウェルベックが後半３２分に同点弾を奪うと、同アディショナルタイム２分に飛び出たデ・クーパーの逆転に続き、３点目のダメ押し弾もウェルベックが奪い、終わってみれば３−１の逆転勝利となった。

退場を誘った三笘のプレーが試合の流れを変え、その三笘を思い切って後半１７分の早い時間帯でベンチに下げた３２歳知将の交代策がピタリと当たり、ブライトンが難しいアウェー戦を鮮やかな３−１逆転勝利で飾った。

三笘は試合終了後、左足を引きずる素ぶりを見せたが、取材エリアを通り過ぎた際、「足は大丈夫か？」と尋ねると「大丈夫です」と一言。早い交代で自分のプレーに満足がいかなかったのか、それ以上の取材には応じずそのままチームバスに乗り込み帰路に着いた。