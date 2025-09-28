◆米大リーグ マリナーズ２―３ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

敵地のＭＶＰコールを力でかき消した。２点リードの７回２死二塁。朗希はメジャー最多の６０本塁打を放っているローリーを３球連続スプリットで空振り三振。ロートベット捕手は「いいスプリットを投げている時は捕るのも簡単じゃない。だから打つのも簡単じゃないはずだよ」。この日の落ち幅は最大４４インチ（約１１１・８センチ）。１回１安打無失点で２つの三振を奪った。

メジャー復帰戦で初の救援登板となった２４日（同２５日）から中１日。救援転向後もマイナーから中２日を保っていたが、ＰＳに向けて“最終テスト”を行った。その中でパフォーマンスが落ちなかったことは大きなプラス材料。２死から２３年ＷＢＣの準決勝（メキシコ戦）では２打数無安打に封じたアロザレーナにこの日最速となる１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球を左中間フェンス直撃の二塁打とされても動じなかった。

ロバーツ監督は「今の彼は日本の頃のような制球力を取り戻しており、速球もかつての威力がある」と絶賛。ＰＳ前は「もう投げない」と説明し、３０日（同１０月１日）のワイルドカードシリーズ初戦に備えさせる方針だ。（中村 晃大）

〇…ドジャースの山本、佐々木がそれぞれ敵地・マリナーズ戦前にマ軍会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏にグラウンドであいさつをした。朗希はロッテ時代の同僚でマ軍スペシャルアサインメントコーチ兼コンサルタントを務める福田秀平氏とも談笑。福田氏は「まさかこのメジャーのグラウンドで会うなんて考えられないね、という話になった」と感激していた。