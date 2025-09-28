Snow Man渡辺翔太がミラノコレクション初参加！「本当に初めての世界で圧倒されました」

Snow Manの渡辺翔太が、現地時間9月26日14時から行われたイタリアのラグジュアリーブランド「トッズ（TOD'S）」の2026年春夏コレクションにスペシャルゲストとして招待され、ミラノコレクションに初参加した。

■トッズの2025年秋冬コレクションのアイテムを着用

渡辺は、トッズの2025年秋冬コレクションより、パシュミナのように軽く上質な手触りのスエード「トッズ パシュミー レザー」のブルゾンをメインにブラウンでまとめたコーディネートに、同じく「トッズ パシュミー レザー」の「レッド ドット」ローファーと「T」のモチーフが付いた「T タイムレス」の新作ベルトバッグを身につけ、ショーを鑑賞。

「本当に初めての世界で圧倒されましたし、とても刺激的でした。今は秋ですが、今回のショーを見て来年の春夏が楽しみになりました。上品で、かつ清涼感のあるコレクションだなと感じました。あまり見たことがなかったレザーで作られたストライプ柄のアイテムがあり、今後ライブで、こういう衣装を着てみたいなと思いました。衣装を考える時の間口が広がったと思います！」と初参加の感想を語った。

また、「メンバーのラウールがモデルとしても活動していて、こういった世界に飛び込んで仕事をしているのだなと肌で感じることができ、Snow Manに所属しているからこそのファッションとは少し違う見方もできて個人的にはとても嬉しかったです。ラウールがやっていることの素晴らしさを感じ、感動しました」とコメントした。

