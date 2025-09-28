¡ÖBoys¡¡be¡×ÃÓÀîÐÒ´õÌï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ï¢ÇÆ¤Ë´¿´î¡ª¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÖBoys¡¡be¡×¤ÎÃÓÀîÐÒ´õÌï¡Ê16¡Ë¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬ºß½»¤À¤Ã¤¿5ºÐ¤Î»þ¤«¤éÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡Ö²áµî¤Ë¤â²¿ÅÙ¤âÍ¥¾¡¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤ó¤Ü¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£¥Á¡¼¥à¤¬¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¤Ï²ø²æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¯¡¢ºÇ²¼°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ê¤éÀäÂÐÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¿®Íê¤¬ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇDeNA¤ËÇÔ¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖµîÇ¯¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÀË¤·¤¯¤âÆüËÜ°ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÀäÂÐÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¡ª¡ª´ØÀ¾¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÓÀî¤Ï7·î13Æü¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥ÈJr¡¥¡×¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤ËÌøÅÄÍª´ô¡¢ºûÀîµÈ¹¯¡¢Ã«Àî¸¶·òÂÀ¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¤¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹Àï¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¡£