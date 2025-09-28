◆米大リーグ マリナーズ２―３ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、敵地・マリナーズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、メジャー史上初となる２年連続の「５０―２０」（５０本塁打＆２０盗塁）を達成した。優勝決定翌日とあって一部の主力が欠場する中で先発。自己新の５５号こそ出なかったが、今季２０個目の盗塁となる二盗を決めた。佐々木朗希投手（２３）は、初の中１日での登板で、６０本塁打のＣ・ローリー捕手（２８）から３球三振を奪うなど１回を無失点。

どんな状況でも全力プレーを怠らない。これぞ大谷だ。１点リードの３回１死で四球を選んで出塁すると、すかさず二盗。１０試合ぶりの盗塁を決めて今季２０個目の盗塁となった。打者に専念し自己最多だった昨季の５９盗塁には遠く及ばないが、２年連続２度目の「５０―２０」。過去に達成したのは４人だけで、２度達成した選手は史上初となった。

前日２５日に敵地・Ｄバックス戦で４年連続の地区優勝が決定。試合後にはシャンパンファイトも行われた。３０日（日本時間１０月１日）からはワイルドカードシリーズでポストシーズン（ＰＳ）が開幕することもあって、ベッツ、フリーマンら主力の一部は欠場。ロバーツ監督は大谷にも休養するかを聞いたが「彼は『それは私（監督）の判断だ』と言った」。シャンパンファイト中には「今日はしっかりみんなで楽しんで、明日以降また頑張りたいなと思います」と口にしていた。飛行機で約３時間の移動がありながらも、グラウンドに立ち続けた。

恐怖心に打ち勝って、今季も盗塁を積み重ねた。昨季はワールドシリーズで二盗を試みた際に左肩を脱臼。昨年１１月には手術も受けた。開幕前のキャンプ中には、再発防止のためのスライディングを試行錯誤。シーズン序盤には一塁ベースコーチに「少し疲労がたまっていて調子がよくない」と訴え盗塁を自粛したこともあった。６月からは投手にも復帰して故障のリスクも増す中で、３年連続２０盗塁をマークした。

今季最長を更新する３０試合連続出塁。１番打者の役割を果たした一方で、３打数無安打と快音は響かず。３年連続の本塁打王へ向けても残り２試合でシュワバー（フィリーズ）に２本差と厳しい状況になってきた。試合前にはＰＳへ向けて、今季最長＆最多の６回９１球を投げて無失点だった２３日の登板後、初めてのキャッチボールも行った。ラストスパートでの本塁打王、その先のワールドチャンピオンへ向けて、大谷はまだまだその歩みを止める気配はない。（安藤 宏太）