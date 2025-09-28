µð¿Í£Ö£¹Ä¶¤¨£±£°Ï¢ÇÆ¡¼¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾ëÅç£Ã£Â£Ï¤ÎÁÔÂç¤ÊÌ´¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢ÊÑ²½¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤Î²¦¥¤¥º¥à·Ñ¾µ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Çº£Ç¯£±·î£±Æü¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ê£Ã£Â£Ï¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾ëÅç·ò»Ê»á¡Ê£´£¹¡Ë¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ËÆÃÊÌ¼êµ¤ò´ó¤»¤¿¡£º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò£±£°Ï¢ÇÆ¤Î£²Ç¯ÌÜ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢²¦´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤È¤â¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤ÎµåÃÄ²þ³×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Ã£Â£Ï¤Î»Å»ö¤Ï²¦¥¤¥º¥à¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¡¢£±·³¤«¤é£´·³¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤Æ£µÇ¯Àè¡¢£±£°Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¡£Â¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î·Ç¤²¤ë¡ÖÌÜ»Ø¤»À¤³¦°ì¡×¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ïµð¿Í¤Î£Ö£¹¤òÄ¶¤¨¤ë£±£°Ï¢ÇÆ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤Ë¤è¤ê£²Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡££¸Ç¯¸å¤Ïº£¤Î¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ËÍ¤ÎÎ©¾ì¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡Â¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö»þ´Ö¸úÎ¨¤ò¹Í¤¨¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£Áª¼ê¼÷Ì¿¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤ò±ó²ó¤ê¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯µ¡´ï¤Ê¤ÉÀßÈ÷Åê»ñ¤Ç¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¦¥Á¤¬ºÇ½é¤Ê¤éÌÂ¤ï¤º¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡£·ë²Ì¤¬¤É¤Á¤é¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤â½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ì¤ÐÀ®¸ù¡£¸Å¤¤ÁÈ¿¥¤Ê¤é¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÃ¯¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤ó¤À¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÍ¤é¤Ï¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£
¡¡²¦²ñÄ¹¤ÏÀÎ¤«¤é¡ÖÄ«ÎéÊë²þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢ÊÑ²½¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡£ËÍ¤Ï²¦¥¤¥º¥à¤Î·Ñ¾µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£³£°Ç¯Á°¤ÎÌîµå¤ËÌá¤ë¤Î¤«¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¡£Îò»Ë¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÇÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¡£¸Å¤ÎÉ¤¤â¤Î¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£º£Ç¯¡¢ÃÆ´ÝÄÌÏ©¡ÊÁª¼êÄÌÏ©¡Ë¤ËÆî³¤»þÂå¤«¤é¤ÎÎò»Ë¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¼Ì¿¿¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤â¤½¤Î¤¿¤á¤À¡£
¡¡ËÍ¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÇ½é¤ËÌÜ¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿Âç¿Í¤¬²¦´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡£Ä»¤Ï°ìÈÖºÇ½é¤Ë¸«¤¿¤â¤Î¤ò¿Æ¤È»×¤¦¡£ËÍ¤Ï²¦¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤¬º¬ËÜ´ÆÆÄ¤À¤±¤É¡¢²¦²ñÄ¹¤«¤é³Ø¤ó¤À¥×¥íÌîµå¤Î¥¤¥í¥Ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤È°ì½ï¡£´¶³Ð¤¬°ì½ï¤À¤«¤é¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤Î£²¿Í¤ÇºÇ½é¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¥ë¡¼¥ëºî¤ê¡£ÌÀÊ¸²½¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÄêÃå¤·¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢À¸³èÌÌ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£ÀÎ¤Ï¿·¿Í¤¬½¸¹ç»þ´Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤ËÍè¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¡£¡Ö£±£°Ê¬Á°¹ÔÆ°¤À¤í¡×¤È¡£Ãæ¿´Áª¼ê¤Ê¤éÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¥À¥á¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤â¥¸¥ã¥¹¥È¥¿¥¤¥à¤Ê¤é¥»¡¼¥Õ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Î³°¹ñ¿Í¤â´Þ¤á¤Æ£±£²£°¿Í°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÆ³¤â¤·¤Ë¤¯¤¤¡£ÁöÎÝ¡¢¼éÈ÷¡¢ÂÇ·â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥°¥é¥Ö¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¼ê¤ÇÊá¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¯¥ë¡¼¥ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ë¡¼¥ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬É¬Í×¡££±·³¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¥×¥ì¡¼¤¬µ¯¤¤¿¤é¡¢Á´·³¤ÇÄ«¤Î½¸¹ç¤ÇÁª¼ê¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¡£¡Öº£Æü¤«¤éÁ´·³¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÌÃ£¤µ¤ì¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¥µ¥¤¥ó¤äÆ°¤Êý¤âÁ´·³¶¦ÄÌ¡£»ØÆ³¤Î°ìËÜ²½¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¥³¡¼¥Á¤¬°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤ËÆ±¤¸Êý¸þ¤Ç»ØÆ³¤¹¤ë¤¿¤áÆüÊó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁª¼ê¤ÈÏÃ¤·¤¿¸å¤ÏÆâÍÆ¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡£
¡¡¸þ¤³¤¦²¿½½Ç¯¡¢Îã¤¨¤Ð²¦¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÍ¤é¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÌîµå¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¢¿§¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¼¡¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Æü¡¹ÊÑ¤ï¤ëÌîµå¤ËÉÒ´¶¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤é¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¢¡¾ëÅç¡¡·ò»Ê¡Ê¤¸¤ç¤¦¤¸¤Þ¡¦¤±¤ó¤¸¡Ë£±£¹£·£¶Ç¯£¶·î£¸Æü¡¢Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡££´£¹ºÐ¡£ÊÌÉÜÂçÉÕ¡Ê¸½¡¦ÌÀË¡Ë¤«¤é£¹£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¥À¥¤¥¨¡¼¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ËÆþ¤ê¡££²£°£°£³Ç¯¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤Ê¤É£³ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°£Ö¡¢£²ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡££°£¶Ç¯¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ø£Æ£Á°ÜÀÒ¡££°£¹Ç¯¥ª¥Õ¡¢ºå¿ÀÆþ¤ê¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï£°£´Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¡¢£°£¹Ç¯£×£Â£ÃÍ¥¾¡¡££±£²Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¡£ÆüÊÆÄÌ»»£±£·£¸£µ»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£¹ÎÒ¡¢£²£¹£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£°£¶ÂÇÅÀ¡££±£¸£²¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¹¥¥í¡Ê¸½Ìò»þ¡Ë¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡££²£°Ç¯¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢º£Ç¯£±·î¡¢£Ã£Â£Ï½¢Ç¤¡£