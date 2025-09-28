◆パ・リーグ 西武１―４ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム)

リーグ連覇に貢献したソフトバンクのリバン・モイネロ投手（２９）がスポーツ報知に手記を寄せた。先発転向２年目の今季はここまで２年連続の２ケタとなる自己最多１２勝（３敗）。リーグトップの防御率１・４６を誇る左腕が、大黒柱の自覚と自身の野球人生をつづった。

ファンのみなさん、応援ありがとう。今季はファイターズといいライバル関係で戦えた。みんなが集中して、とてもいい雰囲気だったよ。自分の働きも、すごく良かったね。印象に残る登板は選べない。大半が僅差やロースコアだったから。日本ハム戦も多かったし、いい投手との対戦ばかり。そういうチームの戦略の中で勝つ、イニングを多く投げる。期待されたことがしっかりできたと思う。

勝っても負けても表情が変わらないと言われる。１週間も調整して、投げるのは２時間だから。最善の準備をして集中力を高める。だからといって、必ずうまくいくわけではなく、悔しさをすぐにぶつけることもできない。感情に左右されず、次の準備をするしかないよね。意識せずとも、自然とそうなっているよ。

キューバで野手をしていた時は違った。毎日打席があり、その一喜一憂を楽しんでいた。キューバの若手は、登板翌日も野手での出場は当たり前。一塁や右翼を守っていたよ。１０代後半に適性を判断される仕組みで、投手に専念したのは１７歳。今は投手になって良かったと思うけど、打者だったら失敗していたとも思わないね。どちらかといえば、打つ方が好きだったから。

そもそも、少年時代は友だちとサッカーをしていた。野球は国を代表する競技だけど、キューバは物が少ない。ボール１個で、みんなが集まれるサッカーは楽しかったよ。野球を始めたきっかけは、石や果物を投げて遊ぶ姿を近所に住んでいた指導者が見つけて、才能があると言ってくれたこと。『毎日球場に連れていく』と、送り迎えをしてくれるようになった。すぐに夢中になったか？ ならなかったね。釣りをしたり友だちと遊ぶ方が楽しいし、練習には行きたくなかったよ。

実は、今も野球の練習は楽しくない。好きだから続けてきたというより、歴代のコーチが才能を磨いてくれただけ。感謝しないとね。野球に誘ってくれた人は昨年亡くなってしまったけど、日本でのプレーをとても喜んでくれていた。少しは恩返しができたかな。

キューバでは、通信環境に恵まれた一部の人しか日本の野球を見られないし、自分も見たことはなかった。でも情報は共有され、帰国すると、みんなが喜んでくれる。同じ町に住む人はもちろん、最近は別の町からも『頑張ったね』と集まってくれるようになったよ。

日本に来て９年。最初はどれだけいるのか想像もしなかった。でも、成功するという自信、強い気持ちはあったよ。メジャー挑戦を考えたことがないのか聞かれる。通用すると言われて光栄だけど、メジャーで活躍するラテンの選手は、みんな２０歳より前から挑戦している。自分の成功は年齢を重ねてから。そう考えると『行きたい』とか『行くべき』と思うことはなかったよ。このまま日本で現役を終える可能性もあるけど、それは誰にも分からないこと。今はホークスのために頑張るだけだよ。（福岡ソフトバンクホークス投手）

◆リバン・モイネロ（Ｌｉｖａｎ Ｍｏｉｎｅｌｏ）１９９５年１２月８日、キューバ生まれ。２９歳。キューバ国内リーグから２０１７年５月に育成枠でソフトバンク入団。同６月に支配下登録。２０年に最優秀中継ぎ投手。先発に転向した２４年に最優秀防御率。２５年６月６日ヤクルト戦（神宮）で球団新記録の１試合１８奪三振。１７、２３年ＷＢＣでキューバ代表。１７８センチ、６９キロ。左投左打だが、交流戦で右打ち、球宴で右投げを披露。２５年から総額４０億円で４年契約。