DXTEEN、6thシングルリリースイベント開催 マヂラブ・村上の“相方”に選ばれたメンバーにブーイング
6人組グローバルボーイズグループ・DXTEENが、6thシングル「両片想い」のリリースを記念し、27日に東京・汐留シオサイト地下歩道にてイベントを開催した。
【写真】6thシングル「両片想い」リリース記念イベントを開催したDXTEEN
イベントは、シングルのカップリング曲である片想いソング「Want you bad」のパフォーマンスからスタート。会場の熱気が高まる中、リーダーの谷口太一が「僕たちをお祝いに来てくれた方がいるそうです！」と呼び込むと、スペシャルゲストとしてお笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上が登場した。新曲ジャケットをイメージした特製ラブリーケーキを携えたサプライズに、会場は大きな歓声に包まれた。
さらに、「マヂラブ村上の今日の相方は誰だ!?両片想いチャレンジ！」企画を実施。お題に合わせてメンバーが村上に寄せた回答を披露し、村上が最も“ハマった”メンバーを選ぶという内容で、本日の“相方”に選ばれたのは、1問も正解できなかった寺尾香信だった。村上は「顔がタイプ！」と理由を明かし、ほかのメンバーからブーイングが起こる場面もあり、笑いが起こった。
最後には、最新シングル「両片想い」を披露し、会場は大きな一体感に包まれた。なお、リリース記念イベントのファイナルは、あす28日に埼玉・ステラタウン大宮にて開催予定となっている。
【写真】6thシングル「両片想い」リリース記念イベントを開催したDXTEEN
イベントは、シングルのカップリング曲である片想いソング「Want you bad」のパフォーマンスからスタート。会場の熱気が高まる中、リーダーの谷口太一が「僕たちをお祝いに来てくれた方がいるそうです！」と呼び込むと、スペシャルゲストとしてお笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上が登場した。新曲ジャケットをイメージした特製ラブリーケーキを携えたサプライズに、会場は大きな歓声に包まれた。
最後には、最新シングル「両片想い」を披露し、会場は大きな一体感に包まれた。なお、リリース記念イベントのファイナルは、あす28日に埼玉・ステラタウン大宮にて開催予定となっている。