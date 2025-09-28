Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤Î¤¹¤´¤ß¤ò¼Â´¶¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿À¤³¦¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤È¡×
Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê32¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö26Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡Ö¥ß¥é¥Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTOD¡ÇS¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥·¥ç¡¼¤ò´Õ¾Þ¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÀ¤³¦¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹âÍÈ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¡Ê22¡Ë¤Ï¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¤Ç¡Ö¥é¥¦¡¼¥ë¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Snow Man¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤´¤ß¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÓË¤Þ¤ê¤¨¡Ê27¡ËÜÆÁÒÆà¡¹¡Ê37¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£