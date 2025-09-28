巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（ヤンキースＧＭ特別アドバイザー）が２７日、ニューヨーク市内で野球教室を開催。古巣の巨人へエールを送った。

巨人は今季リーグ連覇を逃し、現在２位・ＤｅＮＡと２・５差の３位でレギュラーシーズン残り３試合。ＣＳ進出こそ決まっているが、２位奪取には崖っぷちの戦いが続いている。５月と８月に東京ドームを訪れていた松井氏は古巣について問われると、率直な思いを口にした。

「いる戦力で精いっぱい頑張った結果だと思いますよ。Ａクラスに入って、まだこれからチャンスがあるわけですから。４番バッターが長い間いなかったり、あとは菅野君がいなくなったことや、戸郷選手の調子がいまいちだったり、いろんな要素があるでしょうけど、阪神が強かったんじゃないですかね。それにまず尽きると思います」

松井氏が語ったように、岡本の左肘じん帯損傷による約３か月の離脱やエース・戸郷の不調もあった。一方でプロ２年目の泉口の台頭など、収穫があるのも事実。短期決戦へ向けては「今の万全の準備をして戦うしかないんじゃないですかね」とし、「ジャイアンツほど下克上を食らったチームはないんじゃない？去年もそうでしょ。たまには逆を見てみたいですよね。応援してます」と語った。昨季はリーグＶも、ＣＳ最終ＳでＤｅＮＡに敗れた巨人。今年は逆に下克上を果たすことを願った。