[9.27 プレミアリーグ第6節](Tottenham Hotspur Stadium)

※28:00開始

<出場メンバー>

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 13 デスティニー・ウドジェ

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 24 ジェド・スペンス

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 6 ジョアン・パリーニャ

MF 15 ルーカス・ベリバル

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

FW 7 シャビ・シモンズ

FW 9 リシャルリソン

FW 20 モハメド・クドゥス

控え

GK 31 アントニン・キンスキー

DF 4 ケビン・ダンソ

DF 23 ペドロ・ポロ

MF 14 アーチー・グレイ

MF 29 パペ・マタル・サール

FW 11 マティス・テル

FW 22 ブレナン・ジョンソン

FW 28 ウィルソン・オドベール

FW 44 デーン・スカーレット

監督

トーマス・フランク

[ウォルバーハンプトン]

先発

GK 31 サム・ジョンストン

DF 2 マット・ドハーティ

DF 4 サンティアゴ・ブエノ

DF 37 ラディスラフ・クレイチー

MF 3 ウーゴ・ブエノ

MF 5 マーシャル・ムネツィ

MF 7 アンドレ

MF 8 ジョアン・ゴメス

MF 10 ジョン アリアス

MF 11 ファン・ヒチャン

FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

控え

GK 1 ジョゼ・サ

DF 6 D. Møller Wolfe

DF 12 エマニュエル・アグバドゥ

DF 21 ロドリゴ・ゴメス

DF 24 トティ

DF 38 ジャクソン・チャチュア

MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド

FW 14 トル・アロコダレ

FW 28 フェル・ロペス

監督

ビトール・ペレイラ

