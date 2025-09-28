トッテナムvsウォルバーハンプトン スタメン発表
[9.27 プレミアリーグ第6節](Tottenham Hotspur Stadium)
※28:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 7 シャビ・シモンズ
FW 9 リシャルリソン
FW 20 モハメド・クドゥス
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 23 ペドロ・ポロ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 11 マティス・テル
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 28 ウィルソン・オドベール
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 31 サム・ジョンストン
DF 2 マット・ドハーティ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 37 ラディスラフ・クレイチー
MF 3 ウーゴ・ブエノ
MF 5 マーシャル・ムネツィ
MF 7 アンドレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 10 ジョン アリアス
MF 11 ファン・ヒチャン
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 1 ジョゼ・サ
DF 6 D. Møller Wolfe
DF 12 エマニュエル・アグバドゥ
DF 21 ロドリゴ・ゴメス
DF 24 トティ
DF 38 ジャクソン・チャチュア
MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド
FW 14 トル・アロコダレ
FW 28 フェル・ロペス
監督
ビトール・ペレイラ
※28:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 9 リシャルリソン
FW 20 モハメド・クドゥス
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 23 ペドロ・ポロ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 11 マティス・テル
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 28 ウィルソン・オドベール
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 31 サム・ジョンストン
DF 2 マット・ドハーティ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 37 ラディスラフ・クレイチー
MF 3 ウーゴ・ブエノ
MF 5 マーシャル・ムネツィ
MF 7 アンドレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 10 ジョン アリアス
MF 11 ファン・ヒチャン
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 1 ジョゼ・サ
DF 6 D. Møller Wolfe
DF 12 エマニュエル・アグバドゥ
DF 21 ロドリゴ・ゴメス
DF 24 トティ
DF 38 ジャクソン・チャチュア
MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド
FW 14 トル・アロコダレ
FW 28 フェル・ロペス
監督
ビトール・ペレイラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります