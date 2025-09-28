◆米大リーグ ヤンキース―オリオールズ（２７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・オリオールズ戦に「３番・右翼」でスタメン出場し、初回２死走者なしの１打席目に、菅野智之投手（３５）から左翼席へ２試合連続本塁打となる５３号ソロを放った。

１ストライクからの２球目。やや外よりの８２・９マイル（約１３３・４キロ）スイーパーを狙い澄ましたかのようにフルスイングすると、総立ちになる本拠地の左翼席に運んだ。前日２６日（同２７日）の同カードに続く２試合連続の５３号ソロ。菅野からは今季３発目のアーチとなった。

本塁打王こそ、マリナーズのローリーが６０発を放っているため、この試合を含めて残り２試合で７本差と絶望的だが、試合前の時点で打率３割３分はア・リーグトップで、自身初の首位打者をほぼ手中に収めている。ブルージェイズとの地区優勝争いは残り２試合でともに９２勝５８敗。勝利数で並んだ場合は直接対決で８勝５敗と勝ち越しているブルージェイズが上回るとあって、ヤンキースは負けられない状況だが、主砲のジャッジがしっかりと先制弾を放った。

ヤンキース打線はさらに３回先頭のスタントンが２４号ソロ、２回２死でマクマーンが２０号ソロを放って菅野から２回までに３点を先取した。