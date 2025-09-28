ド軍シーズン最終カード3連戦初戦白星 大谷翔平 2年連続の50本塁打＆20盗塁達成！佐々木朗希は圧巻投球！



佐々木朗希（c）SANKEI

＜2025年9月26日（日本時間27日）シアトル・マリナーズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠T-モバイル・パーク＞

現地26日、ドジャースは敵地Tモバイルパークでア・リーグ西地区王者シアトル・マリナーズと対戦し、3-2で勝利を収めた。前夜に地区優勝を決めたばかりのチームは、シーズン最終カードとなる3連戦の初戦を白星で飾った。

この日はフリーマン、ベッツ、マンシーら主力が休養し、ラインナップは消化試合モード。それでも大谷翔平は「1番・DH」で先発出場し、本塁打自己最多更新を狙った。

試合は初回に守備の乱れから失点したが、3回にキケ・ヘルナンデスが逆転2ランを放ち、6回にはラッシングのタイムリーでリードを広げた。

注目は7回に登板した佐々木朗希（23）。

2死からアロザレーナに最速100マイルを弾き返され二塁打を許したが、続く本塁打王ローリーをスプリット3球で空振り三振に仕留める圧巻の投球。わずか12球で11ストライクと、抜群の制球力を披露した。

リリーフ陣はその後も波乱含み。トライネンが1失点を喫し、守護神スコットも二死から満塁のピンチを背負ったが、最後はスアレスを空振り三振に仕留めて逃げ切った。

大谷は4打席に立ち、3打数無安打1四球1三振で打率は.279に。3回の四球ではすかさず3年連続のとなる今季20個目となる二盗を決め、2年連続のシーズン50本塁打＆20盗塁を達成した。

本塁打争いは足踏みとなったが、チームはポストシーズンに向けて順調な滑り出し。佐々木の快投も10月のポストシーズンに向けて大きな収穫となった。





