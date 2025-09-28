¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹vsNAC »î¹çµÏ¿
¡Ú¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè7Àá¡Û(¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¦¥¢¥ì¥Ê)
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ 2-1(Á°È¾1-1)NAC
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥¢]¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥Õ(4Ê¬)¡¢¥±¥Í¥¹¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼(46Ê¬)
[N]¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Û¡¼¥¤¥É¥ó¥¯(16Ê¬)
<Âà¾ì>
[N]M. Balard(71Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥¢]ÈÄÁÒÞæ(40Ê¬)¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥¨¥É¥Ð¡¼¥ë¥»¥ó(45Ê¬+3)
[N]R. Hillen(39Ê¬)¡¢M. Nassoh(41Ê¬)¡¢M. Balard2(64Ê¬¡¢71Ê¬)
