¡Ú¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè7Àá¡Û(¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¦¥¢¥ì¥Ê)

¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ 2-1(Á°È¾1-1)NAC

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[¥¢]¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥Õ(4Ê¬)¡¢¥±¥Í¥¹¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼(46Ê¬)

[N]¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Û¡¼¥¤¥É¥ó¥¯(16Ê¬)

<Âà¾ì>

[N]M. Balard(71Ê¬)

<·Ù¹ð>

[¥¢]ÈÄÁÒÞæ(40Ê¬)¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥¨¥É¥Ð¡¼¥ë¥»¥ó(45Ê¬+3)

[N]R. Hillen(39Ê¬)¡¢M. Nassoh(41Ê¬)¡¢M. Balard2(64Ê¬¡¢71Ê¬)