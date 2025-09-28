8·î17ÆüÊüÁ÷¡¡ #715 ¥¹¡¼¥×¥¹¥È¥Ã¥¯Á´Éô¿©¤Ù¤ë
Çä¤ê¾å¤²¤ä¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÂç¿Íµ¤´ë²è¡ÖÁ´Éô¿©¤Ù¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢Soup Stock Tokyo¤ÎÌÀÆü¡Ê8·î18Æü¡Ë¤«¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤ë£±£³ÉÊ¤òÁ´Éô¿©¤Ù¤Æ¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´üÈÎÇä¿ôNo.£±¤òÅö¤Æ¤ë¡ªÄ©Àï¼Ô¤ÏGENERATIONS¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¤µ¤ó¡£
¡Ú¥¹¡¼¥×¤ÏÁ´¤ÆÆ±°ì²Á³Ê¡Û¡¡S¡§£µ£¶£°±ß
¢¨²Á³Ê¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢§¡¡§¥ª¥Þ¡¼¥ë³¤Ï·¤Î¥¹¡¼¥×
¡¦¥ª¥Þ¡¼¥ë³¤Ï·¤ÎÇ»¸ü¤Ê½Ð½Á¤Î»Ý¤ß¤È¹áÌ£ÌîºÚ ¥È¥Þ¥È ¥ß¥ë¥¯¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦
¡¦¥«¥Ê¥À¤«¤é¥ª¥Þ¡¼¥ë³¤Ï·¤ÎÆ¬¤À¤±¤ò¹ØÆþ
£±£°»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦Soup Stock Tokyo¤ÇÍ£°ìÄÌÇ¯ÈÎÇä¡¡
¡¦º£²ó¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°³°
¢§¢¡§ ËÌ³¤Æ»»º¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥¹¡¼¥×¢¨²Æ´ü¤ÏÎä¤¿¤¤¥¹¡¼¥×¤ÇÈÎÇä
¡¦¤½¤ÎÇ¯¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÃæ¤«¤éÉÊ¼ï¤ÈÇÛ¹ç¤ò¹Í¤¨¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÌ£¼¡Âè¤Ç¥¹¡¼¥×¤ÎÌ£¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë
¡¦º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¤ÇÁÇºà¤Î´Å¤ß
¢§£¡§ÂæÏÑÉ÷ ÆÚÆù¤ÈÇòºÚ¤Î¥¹¡¼¥×
¡¦ÆÚÆù ÇòºÚ Âçº¬¤Î´Å¤ß¤È¤¤¯¤é¤²¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×
¡¦¸Þ¹áÊ´¡Ê¥¦¡¼¥·¥ã¥ó¥Õ¥§¥ó¡ËÂæÏÑÎÁÍý¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ñ¥¤¥¹
¡¦¥¹¡¼¥×¤È¥¹¡¼¥×¤Î¥»¥Ã¥È £±£±£¸£°±ß¡Á¡Ê²Á³Ê¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢§¤¡§7¼ï¤ÎÌîºÚ¤Î¿É¤¯¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥ë¥É¥«¥ì¡¼
¡¦£·¼ïÎà¡Å¶Ì¤Í¤®¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¦¥»¥í¥ê¡¦¥È¥Þ¥È¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä
¡¦Âè°ì¹æ¥«¥ì¡¼¡Ö¶ÌÇ¬¤Î¥«¥ì¡¼¡×
¡¦2000Ç¯¡Á¡¡¥«¥ì¡¼ÈÎÇä³«»Ï
¡¦º£¤Þ¤Ç¤Ë³«È¯¤·¤¿¥«¥ì¡¼100¼ïÎà°Ê¾å¡ª
¡¦¥«¥ì¡¼¤À¤±¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCurry Stock Tokyo¡×
¢§¥¡§¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í
¡¦¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¡¢UDF¡Ê¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤ËÇÛÎ¸¡Ë
¡¦¶Ì¤Í¤®¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¦¥»¥í¥ê¤Ê¤ÉºÌ¤êË¤«¤ÊÌîºÚ¤È´°½Ï¤ÎÁÆ¤´¤·¥È¥Þ¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ
¢§¦¡§¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼
¡¦ÀÄÅâ¿É»Ò¤Î»É·ãÅª¤Ê¿É¤µ¤È¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¤ò¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤ÇÊñ¤ó¤À
¡¦ÍÈ¤²ÌÍ¤òÆþ¤ì¤Æ¿©´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÊÒ´ó¤µ¤ó¤ªµ¤¤ËÆþ¤êNo.£±
¢§§¡§¾Æ¤Âä½Ð½Á¤ÎÏÂÉ÷¥¹¡¼¥×
¡¦¾Æ¤¤¤¿¿¿Âä¤ÎÆ¬¤ò¼Ñ¤À¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë¤´¤Ü¤¦¤È·ÜÆù¤ò¤¢¤ï¤»¥·¥ç¥¦¥¬¤ò¸ú¤«¤»¤¿
¡¦·Ü¤Î¤À¤·¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥³¥¯¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦Soup Stock Tokyo¤ÇÏÂ¤Î¥¹¡¼¥×¤Ã¤Æ°Õ³°¤Ë¾¯¤Ê¤¤
¢§¥Ç¥¶¡¼¥È¥¹¡¼¥×¡§ËÙ°æ¼·è¬±à¤Î¤Û¤¦¤¸Ãã¹á¤ëÀ¸Õª¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤È¾Æ°ò¤Î¥Á¥§
¡¦¥Á¥§¡§¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥í¡¼¥«¥ë¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÂåÉ½³Ê
¢§¨¡§Åìµþ»²·ÜÅò(¥µ¥ó¥²¥¿¥ó)
¡¦·ÜÆù¤Ï¤Û¤°¤ì¤ëÆð¤é¤«¤µ¤Þ¤Ç¼Ñ¹þ¤à
¢§©¡§±öäñ¤ÈÀ¸Õª¤Î¥Á¥ã¥¦¥À¡¼
¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¤µ¤Ä¤Þ°ò¡¢¤´¤Ü¤¦¡¢¥ì¥ó¥³¥ó¡¢·ÜÆù¤Î¥ß¥ë¥¯¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¡¢º«ÉÛ¤À¤·¤È¥·¥ç¥¦¥¬¡¢
±öäñ¤ÇÏÂ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë
¡¦±£¤·Ì£¤ËÀçÂæÌ£Á¹¡Ê¤ß¤½¡Ë¤ò»ÈÍÑ
Ì£¤Î³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡©´äÅÄ¥¢¥Ê¤â»î¿©
¢§ª¡§¥Ù¥¤¥¬¥ó¥Ð¥ë¥¿¡ÊËÌ¥¤¥ó¥É¤Î²Ø»Ò¥«¥ì¡¼¡Ë
¡¦¥«¥·¥å¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥³¥¯¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬Âç¤¤Ê²Ø»Ò¤ËÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¦
¢§«¡§¥Á¥¥ó¥³¥ë¥Þ¥«¥ì¡¼¡Ê¥È¥Þ¥È¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¡Ë
¡¦¥È¥Þ¥È¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥³¥¯¡¢¥Á¥¥ó¤Î»Ý¤ß ¡¢³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¡¦¥Á¥¥ó¥³¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬Ê¬¤«¤ê¤º¤é¤¤¤È¼ÒÄ¹¤«¤é¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¡ª
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³«È¯¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤Ç¾¦ÉÊ²½¤Ë»ê¤Ã¤¿
¡¦¥ª¥Þ¡¼¥ë³¤Ï·¤Î¥Ó¥¹¥¯¤âÂçÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¤´Ö¤Ë¿»Æ©¤·¤¿
¢§¬¡§¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤È¤µ¤Ä¤Þ°ò¤Î¥¹¡¼¥×¡¡¢¨²Æ´ü¤ÏÎä¤¿¤¤¥¹¡¼¥×¤ÇÈÎÇä
¡¦º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ
¡¦¤µ¤Ä¤Þ°ò¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤À¤±¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤Î³»Ò´¶
¢§¡§¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ë¡ÊÆî¥¤¥ó¥ÉÉ÷ÌîºÚ¤Î¥«¥ì¡¼¡Ë
¡¦Æî¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ë¡áÌîºÚ¥¹¡¼¥×
¡¦Æî¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¥¿¥Þ¥ê¥ó¥É¡Ê²Ì¼Â¡Ë¤Ç½Ð¤¹»ÀÌ£¤ò¡ÖÇß´³¤·¡×¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸
ÊÒ´ó¤µ¤óÍ½ÁÛNo.£±
¡Ä¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤È¤µ¤Ä¤Þ°ò¤Î¥¹¡¼¥×
¡¦ÊÒ´ó¤µ¤ó¤¬Àµ²ò¤Ê¤é²Æ¤Î¥¹¡¼¥×¤È¥«¥ì¡¼£±£¶¥»¥Ã¥È¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¦ÊÒ´ó¤µ¤ó¤¬ÉÔÀµ²ò¤Ê¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³§¤µ¤ó¤Ç»³Ê¬¤±¡ª
²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡ª¡©
No.£±¡§¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤È¤µ¤Ä¤Þ°ò¤Î¥¹¡¼¥×
¸«»öÊÒ´ó¤µ¤óÀµ²ò¡ª²Æ¤Î¥¹¡¼¥×¤È¥«¥ì¡¼£±£¶¥»¥Ã¥È¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡ª