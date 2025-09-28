◆パ・リーグ ロッテ０―２日本ハム（２７日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテ・吉井理人監督（６０）の来季去就が白紙となっていることが２７日、分かった。今季限りで辞任した場合、今季途中で２軍監督から１軍ヘッドコーチに配置転換となったサブロー（大村三郎）氏（４９）の昇格を基本線に２軍監督の福浦和也氏（４９）、１軍投手コーチの黒木知宏氏（５１）らが候補に挙がるとみられる。

２３年から指揮を執る吉井監督は昨季まで２年連続ＡクラスでＣＳに出場。今季は２０年ぶりのリーグ優勝を目指して臨んだ。開幕カードのソフトバンク戦は１３年ぶりに開幕３連勝を飾ったが失速し、５月上旬には最下位転落。８月２９日に優勝の可能性が消えて９月２５日に１７年以来、８年ぶりの最下位が決定。この日の日本ハム戦は達に６安打に抑えられて今季２４度目の零敗で８０敗目、借金は２５となった。

投打の誤算が最後まで響いた。先発では種市、小島やサモンズ、ボス、抑えは益田らが安定を欠いた。木村、田中晴らの成長はあったが、昨季１０勝を挙げてドジャースに移籍した佐々木の穴は埋まらず。打線はソト、ポランコら中軸が不振で、打順を固定しない采配も奏功せず得点力不足に陥った。球団は２１年に「ＶＩＳＩＯＮ ２０２５」のスローガンを発表し今季までの常勝軍団形成を目標としたが、遠く及ばなかった。