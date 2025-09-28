「レジで嫌な態度」なぜ客は小銭を投げつけた？店員を奴隷のように扱う“横柄な態度”に読者も怒り【作者に聞く】
イライラした態度で買い物をする客を描いた、狸谷さん(@akatsuki405)の人気シリーズ『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より、「店の名は」を紹介する。
■「領収書」…小銭を投げつけて去っていく客の正体
仕事の合間に買い物に来たのだろうか。客はレジの上にペーパータオルを1つ投げつけ、店員が「いらっしゃいませ」と声をかけると、すかさず「領収書」とだけ言い放った。そして、小銭を投げつけるようにして去っていく。
■漫画がストレス発散に
狸谷さんにとって漫画を描くことは、「ある意味ストレス発散できているような気がする」という。スーパーや接客業の大変さを知ってほしいという思いに加え、共感する読者の声も届いていることから、「どれだけ嫌なことがあっても、自分の漫画の糧になると思うと、理不尽な目に遭って多少傷ついても立ち直りが早くなった気がする」と話す。
