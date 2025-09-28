EU²ÃÌÁ¸ò¾Ä¿Ê¤á¤ë¥â¥ë¥É¥Ð 28Æü¤ËµÄ²ñÁªµó¡¡¿Æ²¤ÊÆÇÉÍ¿ÅÞ¤È¿Æ¥í¥·¥¢ÇÉÌîÅÞ¤¬ÀÜÀï
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ëµì¥½Ï¢¤Î¹½À®¹ñ¥â¥ë¥É¥Ð¤Ç¡¢28Æü¤ËµÄ²ñÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£EU¤Ø¤Î²ÃÌÁ¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¿Æ²¤ÊÆÇÉ¤ÎÍ¿ÅÞ¤È¿Æ¥í¥·¥¢ÇÉ¤ÎÌîÅÞ¤È¤Î´Ö¤Ç·ã¤·¤¤ÁªµóÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ë²Ì¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
28Æü¤ËµÄ²ñÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥â¥ë¥É¥Ð¤Ç¤Ï¡¢EU=¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥ó¥É¥¥ÂçÅýÎÎ¤ÎÍ¿ÅÞ¤È¡¢¥í¥·¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¤¹¤ëÌîÅÞÏ¢¹ç¤Ê¤É¤È¤Î´Ö¤Ç·ã¤·¤¤ÁªµóÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áªµó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼£°ÂÅö¶É¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Î´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊË½Æ°¤Ê¤É¤Î¹©ºî¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÆµ¿¤Ç74¿Í¤ò¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤ÏEU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥â¥ë¥É¥Ð¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÈ¿¥í¥·¥¢À¯ºö¤Ë½¾¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢EU¤È¥í¥·¥¢¤Î´Ö¤Î¹Ë°ú¤¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Æ¥í¥·¥¢ÇÉ¤ÎÌîÅÞÏ¢¹ç¤¬·ã¤·¤¯ÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤âÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤ÏÆñ¤·¤¤¾ðÀª¤Ç¤¹¡£
Áªµó·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ïº£¸å¤ÎEU²ÃÌÁ¸ò¾Ä¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤º¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥À¥¤¥¹,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÇÛÀþ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÀÅ²¬,
¾åÅÄ,
¾²ÃÈË¼,
Åìµþ