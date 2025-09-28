「マリナーズ２−３ドジャース」（２６日、シアトル）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が敵地シアトルで行われたマリナーズ戦に「１番・指名打者」で出場し、三回に二盗を成功させて２年連続の「５０−２０（５４本塁打、２０盗塁）」を達成した。昨季の「５０−５０（５４本塁打、５９盗塁）」に続く偉業。大リーグ公式サイトによると、「５０−２０」を複数回達成したのは史上初だという。

電光石火の足技だった。１点リードの三回の打席。四球を選び、連続出塁試合を「３０」に伸ばした大谷が攻めの姿勢を見せる。次打者パヘスへの初球。相手投手の投球モーションを完全に見切り、二盗を記録した。

１５日のフィリーズ戦以来の盗塁成功で３年連続４度目の２０盗塁をマークした。昨季の史上初「５０−５０（５４本塁打、５９盗塁）」には及ばないが、２年連続で「５０−２０」を達成してみせた。

大リーグ公式サイトのサラ・ラング記者によると、過去にシーズン５０本塁打＆２０盗塁をマークした選手は昨年の大谷を含めて６人。殿堂入りしているウィリー・メイズ（５５年。５１本塁打＆２４盗塁）やケン・グリフィーＪｒ．（９８年。５０本塁打＆２０盗塁）らがいるが、２度の達成は大谷だけ。史上初の偉業だ。

この日は３打数無安打１四球。２試合連続本塁打を逃し、本塁打王争いはトップのシュワバー（フィリーズ）との差は２本のまま。残り２試合。ロバーツ監督は３０日（日本時間１０月１日）から始まるワイルドカードシリーズに備えて大谷に休養日を与えることを検討していることを明かした。

可能性を残す３年連続タイトルの獲得。残された打席は多くはない。