◇プレミアリーグ第6節 クリスタルパレス2―1リバプール（2025年9月27日 英国・リバプール）

5位クリスタルパレスがホームで首位リバプールを2―1で破った。ダブルボランチの一角として先発したMF鎌田大地は前半9分に左CKでキッカーを務め、ファーサイドへのキックが相手MFフラフェンベルクのクリアミスを誘ってMFサールが先制点。直後も鎌田のチェックからショートカウンターに転じ、MFピノが鋭いシュートを放った。

前半アディショナルタイムには鎌田の粘り強いプレーから速攻に転じたクリスタルパレスに好機。FWマテタのシュートは右ポストに嫌われたものの、前半は決定機の数でリバプールを上回った。

昨季王者リバプールは今季公式戦で唯一敗れたのが8月10日のコミュニティー・シールド。昨季FA杯覇者のクリスタルパレスを相手にPK戦の末に星を落とした。この試合後は公式戦7連勝を記録していたが、またもやクリスタルパレスに苦戦。ゴールを奪えない展開が続いたが、後半42分に途中出場のFWキエーザが同点弾を決め、試合を振り出しに戻した。鎌田は後半アディショナルタイム1分に退いたが、クリスタルパレスは同7分に途中出場のFWエンケティアが決勝点。リバプールはリーグ戦開幕からの連勝が5で止まって初黒星を喫した。MF遠藤航は出番がなかった。