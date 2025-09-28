A・マドリーvsR・マドリー 試合記録
【ラ・リーガ第7節】(ワンダ・メトロポリターノ)
A・マドリー 5-2(前半2-2)R・マドリー
<得点者>
[A]ロビン・ル・ノルマン(14分)、アレクサンデル・セルロート(45分+3)、フリアン・アルバレス2(51分、63分)、アントワーヌ・グリーズマン(90分+3)
[R]キリアン・ムバッペ(25分)、アルダ・ギュレル(36分)
<警告>
[A]アレクサンデル・セルロート(22分)、ニコラス・ゴンサレス(40分)、クレマン・ラングレ(56分)、ジュリアーノ・シメオネ(82分)、コナー・ギャラガー(90分+5)
[R]アルダ・ギュレル(50分)、ラウール・アセンシオ(58分)、アルバロ・カレーラス(62分)、フランコ・マスタントゥオーノ(90分+6)
観衆:69,167人
