¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹vs¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè6Àá¡Û(¥·¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¥È ¥Ñ¡¼¥¯)
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ 2-1(Á°È¾1-0)¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥¯]¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë(9Ê¬)¡¢¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢(90Ê¬+7)
[¥ê]¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶(87Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥¯]¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢(78Ê¬)
[¥ê]¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ(26Ê¬)¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È(10Ê¬)¡¢¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯(61Ê¬)¡¢¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶(77Ê¬)
´Ñ½°:25,118¿Í
¨¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¢Á´¾¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÁê¼ê¤Ë90+7Ê¬·àÅª·è¾¡ÃÆ!! ³ùÅÄÂçÃÏ¤âÀèÀ©ÅÀ±é½Ð¡¢¥×¥ì¥ß¥¢Í£°ì¤ÎÌµÇÔ¥Á¡¼¥à¤Ë
¨¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¢Á´¾¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÁê¼ê¤Ë90+7Ê¬·àÅª·è¾¡ÃÆ!! ³ùÅÄÂçÃÏ¤âÀèÀ©ÅÀ±é½Ð¡¢¥×¥ì¥ß¥¢Í£°ì¤ÎÌµÇÔ¥Á¡¼¥à¤Ë