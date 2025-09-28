クリスタル・パレス、全勝リバプール相手に90+7分劇的決勝弾!! 鎌田大地も先制点演出、プレミア唯一の無敗チームに
[9.27 プレミアリーグ第6節 クリスタル・パレス 2-1 リバプール]
プレミアリーグは27日、第6節を各地で行い、MF鎌田大地所属のクリスタル・パレスがMF遠藤航所属のリバプールを2-1で破った。クリスタル・パレスは前半9分、鎌田のCKを起点に先制点を奪ったものの、後半42分に同点に追いつかれたが、後半アディショナルタイム7分にFWエディ・エンケティアが劇的決勝弾。今季の公式戦7連勝が続いていたリバプールに初めて土をつけ、今季のプレミアリーグで唯一の無敗チーム(3勝3分)となった。
シーズン開幕前のFAコミュニティシールドの再戦。その一戦をPK戦で制した昨季FA杯王者クリスタル・パレスがプレミアリーグ王者のリバプールをホームで迎え撃った。鎌田はボランチの一角で先発出場し、遠藤は開幕6試合連続でベンチスタートとなった。
前半はクリスタル・パレスが圧倒し、9分に鎌田の左CKからスコアが動いた。鎌田は縦回転がかかった山なりのボールをファーサイドに送ると、これをリバプールのMFライアン・フラーフェンベルフがクリアミス。跳ね返りをFWイスマイラ・サールが右足ボレーで突き刺し、負傷明けの復帰戦でさっそく結果を出した。一方のリバプールは今季初めて勝ち越しを許した。
その後もクリスタル・パレスの猛攻が続く。前半11分、今度は鎌田がDFイブラヒマ・コナテまでプレッシャーをかけ、ボールを奪うと、FWジャン・フィリップ・マテタのスルーパスにまたもサールが反応。グラウンダークロスにMFジェレミ・ピノが走り込んだが、シュートはGKアリソン・ベッカーのスーパーセーブに阻まれた。
劣勢のリバプールは前半12分、カウンターから敵陣に攻め込むと、フラーフェンベルフが鎌田のファウルを誘ってゴール正面でFKを獲得。直後、スタンドで急病人が出たことが確認され、試合が約7分間にわたって中断した。再開後はFWモハメド・サラーのFKが壁に当たり、跳ね返りを拾ったフラーフェンベルフのミドルシュートはGKディーン・ヘンダーソンのビッグセーブに阻まれた。
なおも攻めるクリスタル・パレスは前半22分、ロングフィードに抜け出したMFタイリック・ミッチェルのクロスにMFダニエル・ムニョスが走り込むも、シュートはまたもアリソンに阻まれる。同23分にはMFアダム・ウォートンのスルーパスにマテタがコナテを制して抜け出したが、このシュートもアリソンのスーパーセーブに遭い、立て続けのチャンスで追加点を奪えなかった。
リバプールは前半38分、MFドミニク・ショボスライの右CKにコナテが頭で合わせるも、強烈なヘディングシュートはわずかに枠の右。それでも主導権を譲り渡さないクリスタル・パレスは同40分過ぎにもサールが立て続けに良いシュートを放ち、勢いに乗ったまま1-0でハーフタイムを迎えた。
後半開始時、リバプールはDFコナー・ブラッドリーに代わってFWコーディ・ガクポを左ウイングに投入し、MFフロリアン・ビルツをトップ下、ショボスライを右SBに回すと、徐々に勢いを増していく。同13分にはショボスライの左足クロスにビルツがゴール前まで飛び込んだが、シュートはヘンダーソンの正面に飛んだ。
さらにリバプールは後半19分、MFアレクシス・マック・アリスターのスルーパスにFWアレクサンダル・イサクが抜け出し、ダブルタッチでボックス内を攻め込むも、右足シュートは惜しくも枠外。同31分にはショボスライのシュートをサラーがかすかに軌道を変えたが、これが裏目に出て大きく枠を外れた。
防戦一方のクリスタル・パレスは後半30分に2枚替えを行うと、鎌田は左シャドーのポジションに移動。すると同34分、左サイドに流れたマテタのクロスにエンケティアが飛び込み、惜しいヘディングシュートを放った。一方のリバプールは同40分、FWフェデリコ・キエーザの左足シュートがわずかに左へ外れた。
そうして迎えた後半42分、リバプールがついにこじ開けた。右サイドでDFジェレミー・フリンポンが高い位置を取り、フラーフェンベルフがクロスを送り込むと、クリスタル・パレスはDFクリス・リチャーズがクリアし切れず。こぼれ球をガクポが収めると、最後はキエーザがネットを揺らした。キエーザは開幕節ボーンマス戦(◯4-2)の決勝ゴールに続いての大仕事となった。
後半アディショナルタイム1分、鎌田がピッチを退いたが、最後にドラマが待っていた。同7分、クリスタル・パレスは右からMFジェフェルソン・レルマがロングスローを入れると、ボックス内での競り合いからエンケティアが左足ボレーを突き刺す。今季初ゴールが劇的な勝ち越し弾となった。そのまま試合はタイムアップ。クリスタル・パレスがリバプールを破り、プレミアリーグ唯一の無敗チームとなった。
なお、遠藤はプレミアリーグで3試合続けて出番がなかった。
