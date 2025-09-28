“クローザー”田中碧がボールロストから与えたFKで後半AT同点被弾…リーズはボーンマスとドロー
[9.27 プレミアリーグ第6節 リーズ 2-2 ボーンマス]
リーズは27日、プレミアリーグ第6節でボーンマスと2-2で引き分けた。MF田中碧は終盤から出場したが、失点につながるファウルをしてしまった。
リーズは前半18分、クロスボールのこぼれ球を拾ったMFショーン・ロングスタッフのシュートをFWドミニク・カルバート・ルーウィンがゴール前でコースを変えたが、GKジョルジェ・ペトロビッチのスーパーセーブにあった。
するとボーンマスは前半26分、MFアントワーヌ・セメニョがゴール正面からのFKで壁の下を通すシュートでゴールに突き刺して先制に成功した。リーズは壁の後方に1人寝かせていたが、中央寄りの空いたところを通されてしまった。
それでもリーズは前半37分、右CKをDFジョー・ロドンが頭でゴール左に流し込んで追いついた。さらに1-1で折り返した後半9分、FWノア・オカフォー、FWブレンデン・アーロンソンと連続でシュートを放ってこぼれてきたボールをMFショーン・ロングスタッフがポストを叩きながらゴールネットを揺らし、リーズが逆転に成功した。
田中は後半42分に送り込まれ、右サイドハーフに入って積極的なプレスで試合を締めにいった。ところが後半45+2分、田中がボールロストからFKを与えると、そのFKからボーンマスMFエリー・ジュニオール・クルピが同点ゴールを決め、2-2でタイムアップを迎えた。
